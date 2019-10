Báo UAE mong muốn đội nhà đánh bại ĐT Việt Nam

Trong lượt trận mới nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE đã phải nhận thất bại trước Thái Lan với tỉ số 1-2. Trận thua đó khiến đội bóng tây Á đã rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng G với 6 điểm sau 3 trận đã đấu.



Khi trở lại vào tháng 11, ĐT UAE sẽ có chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam.



ĐT UAE (áo trắng) sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu ĐT Việt Nam. (Ảnh: National).