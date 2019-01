Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB Barca ngày 7/1 gồm có: Barca và PSG trao đổi cầu thủ Theo Ok Diario (Tây Ban Nha), Rakitic muốn rời Barcelona và điểm đến được cầu thủ này ưu tiên là PSG. Cũng theo nguồn tin của Ok Diario, Adrien Rabiot sẽ đi theo chiều ngược lại. Hợp đồng của cầu thủ 23 tuổi với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa và Rabiot đã chọn Nou Camp làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Nhiều đội bóng xếp hàng “giải cứu” Malcom Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Roma và Everton và giờ đây là Lazio đều muốn có sự phục vụ của tiền vệ Malcom. Cựu cầu thủ Bordeaux cập bến Nou Camp vào mùa Hè năm ngoái với giá 36,5 triệu Bảng nhưng thất bại trong việc gây ấn tượng với HLV Ernesto Valverde. Thậm chí, có tin Barca đã sẵn sàng “thanh lý” cầu thủ này ngay trong tháng 1. Arsenal theo đuổi Denis Suarez Theo truyền thông Tây Ban Nha, Arsenal sẵn sàng chi 18 triệu Bảng để đổi lấy sực phục vụ của tiền vệ Denis Suarez. Cầu thủ thuộc biên chế Barca hiện là mục tiêu theo đuổi của AS Roma và AC Milan. Arsenal muốn đưa Denis Suarez về thay thế Aaron Ramsey, người sẽ rời đi vào cuối mùa. Barca bạo chi “cướp” mục tiêu đắt giá của MU Theo 221 Sports, Barca sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. Cũng theo 221 Sports, số tiền mà đội chủ sân Nou Camp dự chi cho thương vụ này lên tới 107 triệu Bảng, nhiều hơn 7 triệu Bảng so với số tiền mà MU định trả cho Napoli. Juventus theo đuổi Alba Theo Tuttosport, Juventus lên kế hoạch lôi kéo hậu vệ Alba, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp vào tháng 6/2019. Sau 7 năm gắn bó với Barca và cùng đội bóng này giành được 4 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác, rất có thể Alba sẽ muốn rời đi, tìm thử thách mới.

Những tin chuyển nhượng đáng chú ý về CLB Barca ngày 7/1 gồm có: Barca và PSG trao đổi cầu thủ Theo Ok Diario (Tây Ban Nha), Rakitic muốn rời Barcelona và điểm đến được cầu thủ này ưu tiên là PSG. Cũng theo nguồn tin của Ok Diario, Adrien Rabiot sẽ đi theo chiều ngược lại. Hợp đồng của cầu thủ 23 tuổi với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa và Rabiot đã chọn Nou Camp làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Nhiều đội bóng xếp hàng “giải cứu” Malcom Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Roma và Everton và giờ đây là Lazio đều muốn có sự phục vụ của tiền vệ Malcom. Cựu cầu thủ Bordeaux cập bến Nou Camp vào mùa Hè năm ngoái với giá 36,5 triệu Bảng nhưng thất bại trong việc gây ấn tượng với HLV Ernesto Valverde. Thậm chí, có tin Barca đã sẵn sàng “thanh lý” cầu thủ này ngay trong tháng 1. Arsenal theo đuổi Denis Suarez Theo truyền thông Tây Ban Nha, Arsenal sẵn sàng chi 18 triệu Bảng để đổi lấy sực phục vụ của tiền vệ Denis Suarez. Cầu thủ thuộc biên chế Barca hiện là mục tiêu theo đuổi của AS Roma và AC Milan. Arsenal muốn đưa Denis Suarez về thay thế Aaron Ramsey, người sẽ rời đi vào cuối mùa. Barca bạo chi “cướp” mục tiêu đắt giá của MU Theo 221 Sports, Barca sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. Cũng theo 221 Sports, số tiền mà đội chủ sân Nou Camp dự chi cho thương vụ này lên tới 107 triệu Bảng, nhiều hơn 7 triệu Bảng so với số tiền mà MU định trả cho Napoli. Juventus theo đuổi Alba Theo Tuttosport, Juventus lên kế hoạch lôi kéo hậu vệ Alba, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp vào tháng 6/2019. Sau 7 năm gắn bó với Barca và cùng đội bóng này giành được 4 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác, rất có thể Alba sẽ muốn rời đi, tìm thử thách mới.