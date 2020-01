Bất ngờ bị đội hạng Ba cầm chân, Liverppol phải đá lại vòng 4 FA Cup

Mỗi khi Liverpool thi đấu ở các giải đấu Cúp không quá quan trọng, HLV Jurgen Klopp thường tung đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị vào sân và trận đấu ở vòng 4 FA Cup gặp Shrewsbury cũng không phải ngoại lệ. Những Minamino, Origi, hay tài năng trẻ Elliott có cơ hội được sử dụng.



Liverpool bị đội bóng hạng Ba cầm hòa ở FA Cup. (Ảnh: Getty).

Với đội hình dự bị, Liverpool vẫn nhanh chóng áp đảo và có bàn mở tỷ số ở phút 15. Curtis Jones thoát xuống rất nhanh để đón đường chuyền sát thủ của Chirivella và bình tĩnh đánh bại thủ thành đối phương trong pha đối mặt.



Sau bàn thắng này, The Kop vẫn chiếm thế chủ động nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ đội chủ nhà. Nếu may mắn, Shrewsbury đã có thể tìm được bàn gỡ hòa.



Ngay đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool. Hậu vệ Donald Love của đội chủ nhà thực hiện hành động cản phá như dứt điểm làm tung mành lưới đội nhà sau quả tạt bên cánh phải của Liverpool.



Sau khi tạo khoảng cách an toàn, The Kop có phần thi đấu chủ quan và điều đó đã tạo cơ hội cho Shrewsbury vùng lên. Phút 65, Shrewsbury đã tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trọng tài đã dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt 11m sau khi Yasser Larouci phạm lỗi với Laurent và Cummings thực hiện thành công cú sút phạt đền, rút ngắn tỷ số còn 1-2.



Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng, Shrewsbury nỗ lực tấn công mạnh mẽ và thành quả đã một lần nữa đến với họ ở phút 75. thủ môn Max O'Leary phát động tấn công nhanh, đưa bóng đến chân Cummings để cầu thủ này vượt qua Lovren, ghi bàn sau tình huống đánh bại thủ môn Adrian.



Đến lúc đội nhà bị gỡ hòa, HLV Klopp mới tung hai ngôi sao Salah và Firmino vào sân nhưng tất cả đã quá muộn để Liverpool có bàn thắng vượt lên. Trận hòa 2-2 sẽ buộc Liverpool phải có trận đá lại với Shrewsbury trên hành trình tìm vé vào vòng 5 FA Cup./.



Đội hình thi đấu:



Shrewsbury: Max O'Leary; Donald Love, Ro-Shaun Williams, Ethan Ebanks-Landell, Aaron Pierre, Scott Golbourne; Oliver Norburn (Edwards 26'), Sean Goss, Josh Laurent; Shaun Whalley, Callum Lang (Cummings 60')."



Liverpool: Adrian; Neco Williams, Joel Matip (Salah 79'), Dejan Lovren, Yasser Larouci; Pedro Chirivella, Fabinho, Curtis Jones; Harvey Elliott (Chamberlain 71'), Divock Origi, Takumi Minamino (Firmino 85').