Bị Burnley cầm hòa, Chelsea lỡ cơ hội vươn lên top 3

Chelsea có cơ hội cực lớn để lọt vào top 3 đội dẫn đầu sau vòng 35 nếu có chiến thắng trước Burnley.



Vì thế, không có gì khó hiểu khi The Blues nhanh chóng dồn lên áp đặt thế trận ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về Higuain khi chân sút người Argentina thoát xuống đón đường chuyền đẹp của Hazard và tâng bóng qua đầu Heaton ở góc hẹp song Ben Mee đã kịp tiếp ứng bằng cú phá bóng trước vạch vôi.



Tuy nhiên diễn biến bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 8. Trong một tình huống phạt góc, bóng được một cầu thủ áo xanh phá ra và vô tình trở thành đường kiến tạo vừa tầm cho Hendrick tung ra cú volley xuất sắc, hạ gục Kepa, mở điểm cho đội khách.



Phút 12, Eden Hazard mặc sức phô diễn kỹ thuật cá nhân trong vòng cấm địa Burnley, biến hậu vệ đối phương theo kèm thành gã hề trước khi nhả bóng ra phía sau cho Kante dứt điểm chân trái chuẩn xác, gỡ hòa cho Chelsea.



Chỉ khoảng 2 phút sau, mành lưới Burnley lại phải rung lên sau cú sút trái phá của Higuain. Trước đó, cầu thủ người Argentina đã có tình huống phối hợp rất đẹp với Azpilicueta.



Nhưng cuộc đối đầu ở Stamford Bridge quả thực quá hấp dẫn và khó lường. Phút 24, lại từ một tình huống cố định, Burnley đã có bàn thắng san bằng tỷ số với tình huống lập công của Ashley Barnes.





Chelsea chưa có được vị trí thứ ba trên BXH sau khi bị Burnley cầm hòa 2-2. (Ảnh: Premier League).

