Biếm họa 24h: MXH “náo loạn” vì ĐT Việt Nam lọt tứ kết Asian Cup 2019

Trọng Hoàng có trận đấu quả cảm giúp ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Jordan, qua đó thẳng tiến vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. (Ảnh: Troll bóng đá) Bùi Tiến Dũng tái hiện pha đá luân lưu chính xác giúp ĐT Việt Nam đi tiếp vào vòng trong. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Park Hang Seo đưa ĐT Việt Nam hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. (Ảnh: Troll bóng đá) ĐT Việt Nam trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất châu Á. (Ảnh: Troll bóng đá) ĐT Việt Nam chia buồn cùng Thái Lan, sau khi đội bóng này chính thức chia tay Asian Cup 2019. (Ảnh: Just toon it) Hôm nay (21/1) là sinh nhật của Công Phượng. (Ảnh: An Thắng) Bước sang tuổi 24, Công Phượng trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Troll bóng đá) CĐV chưa bao giờ thấy ĐT Việt Nam đoàn kết đến vậy. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Sarri mong muốn đưa "họng pháo" Higuain cập bến Chelsea. (Ảnh: Telemundo) "Ông lớn" Ngoại hạng Anh chọc quê Chelsea. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Sarri đối diện với nguy cơ bị sa thải tại Chelsea. (Ảnh: Zezo) Triết lý của HLV Sarri khiến CĐV Chelsea "ngã ngửa". (Ảnh: Just toon it) CĐV Chelsea lên án cách HLV của chiến lược gia người Italia. (Ảnh: Just toon it) Paul Pogba "nở hoa" dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer. (Ảnh: Telemundo)

