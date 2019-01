BLV Quang Huy: “ĐT Việt Nam sẽ thắng Jordan 1-0 trong hiệp phụ”

PC_Article_AfterShare_1

Sau khi lách qua khe cửa rất hẹp để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup (nhờ hơn đối thủ ở chỉ số fair-play), tuyển Việt Nam sẽ đối diện với Jordan - đội xếp nhất bảng B. Nằm ở bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Australia, Syria, Palestine, song Jordan đã bất bại cả ba trận, thắng đương kim vô địch Australia 1-0 và trở thành đội đầu tiên giành vé vượt qua vòng bảng (Việt Nam là đội cuối cùng).

Tuyển Việt Nam đã quen đối đầu với những đối thủ Tây Á có thể lực, sức mạnh.

Theo BLV Quang Huy, Jordan là đối thủ rất mạnh, song hiểu biết về đội bóng Tây Á qua hai lần đối đầu ở vòng loại Asian Cup (hòa 0-0 và 1-1) cùng tinh thần hưng phấn hiện tại sẽ giúp tuyển Việt Nam có được chiến thắng chung cuộc.

"Jordan luôn là đội tiềm năng, nhưng phải đến thời điểm này, họ mới hội tụ được đầy đủ điểm mạnh. Jordan chuẩn bị cho Asian Cup rất kỹ lưỡng, sở hữu những miếng đánh chớp nhoáng, chuyển từ phòng ngự sang tấn công cực hay. Muốn thắng Jordan, ban huấn luyện phải có tính toán cụ thể, đồng thời các cầu thủ tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam đi tiếp nhờ nỗ lực cộng với một chút may mắn.

Tuyển Việt Nam đủ sức thắng Jordan. Hai đội sẽ hòa 0-0 trong 90 phút chính thức và Việt Nam thắng 1-0 trong hiệp phụ để vào tứ kết" - BLV Quang Huy đánh giá.

Cũng theo BLV Quang Huy, dù tuyển Việt Nam phải chờ đến trận đấu cuối cùng và giành tấm vé cuối cùng nhờ chỉ số fair-play, song may mắn chỉ chiếm 10% trong thành công hiện tại của toàn đội.

"May mắn chỉ chiếm 10%, còn tuyển Việt Nam rất xứng đáng vượt qua vòng bảng. Chúng ta hơi đen đủi ở một số thời điểm đá với Iran và Iraq. So với vận chung của tuyển Việt Nam trong năm 2018, các cầu thủ hơi đen đủi. Nếu may mắn hơn, chúng ta đã định đoạt được số phận, không phải chờ đợi. Cái may ở tấm vé đi tiếp coi như bù trừ cho vận đen ở những thời điểm khác.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Màn thể hiện của các cầu thủ cho thấy tuyển Việt Nam là đội bóng rất khó thua. Thắng được đội bóng của thầy Park không phải chuyện đơn giản. Ở vòng loại, mình hòa được Jordan dù chưa mạnh hơn bây giờ, nên toàn đội có thể tự tin".

Jordan (áo đỏ) đánh bại Australia ở vòng bảng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo BLV Quang Huy, ở giải đấu ngắn ngày như Asian Cup, nói vấn đề chuyên môn cụ thể ở thời điểm này không quan trọng bằng việc hồi phục thể lực và cải thiện phong độ cho từng cá nhân.

"Vấn đề hiện tại là phong độ. Thể lực cầu thủ bị bào mòn qua AFF Cup, ai cũng thấy, song để giữ thể lực, cầu thủ cần đá đúng phong độ và tuân thủ đấu pháp. Dẫu sao, khi đá phòng ngự chủ động, tuyển Việt Nam cũng đỡ mất sức hơn. Phải bảo đảm được phong độ tốt.

Tuyển Việt Nam có lối chơi cụ thể, được định hình và duy trì qua nhiều trận. Khi gặp khó khăn, toàn đội vẫn có thể triển khai lối chơi của mình như trong trận gặp Iran hay Iraq. Còn về thể lực thì không phải quá lo lắng, bởi các cầu thủ trẻ hồi phục rất nhanh" - BLV Quang Huy kết luận./.

ĐT Jordan - đối thủ của ĐT Việt Nam có gì đặc biệt? VOV.VN - ĐT Jordan đánh bại đương kim vô địch Australia, hạ đẹp Syria, lọt vào vòng 1/8 Asian Cup với tư cách nhất bảng C khi có 7 điểm sau 3 trận. ĐT Việt Nam đã có mặt ở Dubai, sẵn sàng cho đại chiến với ĐT Jordan VOV.VN - Sáng nay (18/1), theo giờ địa phương, ĐT Việt Nam đã di chuyển từ Al Ain sang Dubai để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 Asian Cup 2019 với ĐT Jordan.