Bộ đôi Arsenal phải làm việc với cảnh sát, không đá trận gặp Newcastle

Sead Kolasinac và Mesut Ozil không tham dự trận Newcastle - Arsenal. (Ảnh: Getty)

Arsenal sẽ thiếu vắng Mesut Ozil và Sead Kolasinac ở trận ra quân Premier League 2019/2020 gặp Newcastle trên sân St James' Park. Nguyên nhân là bởi, bộ đôi này phải làm việc với cảnh sát để phục vụ công tác điều tra vụ bị cướp tấn công hồi cuối tháng trước.

Phía Arsenal thông báo: "Mesut Ozil và Sead Kolasinac sẽ không tham dự trận đấu với Newcastle vì những vấn đề an ninh đang được cảnh sát điều tra. Sự an toàn của cầu thủ và gia đình họ luôn là ưu tiên số một. Do đó, chúng tôi đưa ra quyết định này sau khi trao đổi với các cầu thủ cũng như người đại diện. Chúng tôi cũng đang phối hợp với cảnh sát và sẽ giúp đỡ họ tối đa trong vụ việc này".

Cuối tháng 7 vừa qua, Sead Kolasinac và Mesut Ozil đang di chuyển trên chiếc xe Mercedes G Class ở đường Golders Green thì bị hai tên cướp mang vũ khí đi xe máy chặn lại.

Sead Kolasinac đã liều lĩnh xuống xe để đánh trả hai tên cướp hung hãn này. Cùng lúc đó, Ozil đã chạy xe vào thẳng một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.

Rất may, cả 2 cầu thủ Arsenal đều bình an vô sự và sau đó trở lại tập luyện bình thường. Cả Sead Kolasinac và Mesut Ozil đều đã tham dự buổi chụp hình trước mùa giải mới hồi đầu tuần này./.