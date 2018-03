Cận cảnh: Áo đấu của Brazil, Anh, Pháp ở World Cup 2018

Áo đấu của ĐT Brazil ở World Cup 2018 chưa được hãng Nike công bố chính thức nhưng đã bị rò rỉ hình ảnh trên mạng internet. Mẫu áo đấu của ĐT Brazil ở World Cup 2018 có tông màu vàng trầm hơn so với các trang phục thi đấu trong vài năm gần đây. Mẫu áo sân khách của ĐT Brazil ở World Cup 2018 có màu xanh và họa tiết in chìm khá bắt mắt. Trang phục của ĐT Brazil ở World Cup 2018 gợi nhớ tới trang phục trong những năm 1980. Áo đấu của ĐT Anh ở World Cup 2018 đã chính thức được Nike công bố. Phần cổ áo là điểm thay đổi lớn nhất trong trang phục của ĐT Anh ở World Cup 2018. Mẫu trang phục sân khách của ĐT Anh ở World Cup 2018 sẽ sử dụng quần trắng, thay vì quần đỏ như ở mẫu trang phục trước. Đây là mẫu trang phục mà các ngôi sao ĐT Anh sẽ mặc trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu ở World Cup 2018. Mẫu áo đấu của ĐT Pháp là trang phục World Cup 2018 mới nhất được Nike công bố. Đây là mẫu áo có tông màu xanh trầm nhất trong số các trang phục của ĐT Pháp từ trước tới nay. Quốc kỳ Pháp ở phần mặt sau của áo đấu. Trang phục sân khách của ĐT Pháp ở World Cup 2018 vẫn là màu trắng nhưng có các họa tiết in chìm khá ngẫu hứng.

