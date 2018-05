Cận cảnh: Dàn sao Liverpool ăn mừng tấm vé chung kết Champions League

Dù thua AS Roma 2-4 trong trận bán kết lượt về nhưng Liverpool vẫn giành quyền vào chung kết Champions League khi chiến thắng với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận. Dàn sao Liverpool ăn mừng cuồng nhiệt trên sân Olimpico sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Niềm vui của James Milner, người đã có pha đốt lưới nhà ở trận bán kết lượt về với AS Roma. Georginio Wijnaldum (trái) là tác giả bàn thắng quyết định đưa Liverpool vào chung kết Champions League. Đã 11 năm trôi qua, Liverpool mới lại giành quyền vào chung kết Champions League. HLV Jurgen Klopp ăn mừng cùng đội trưởng Jordan Henderson. Vị thuyền trưởng The Kop được dịp "điên hết cỡ" cùng các học trò. Nỗi thất vọng của các cầu thủ AS Roma. Mohamed Salah không ăn mừng quá nhiều sau khi giúp Liverpool vượt qua đội bóng cũ AS Roma để giành quyền vào chung kết Champions League. Dàn sao Liverpool chạy đi ăn mừng trên đường pitch sân Olimpico. Các CĐV Liverpool sung sướng khi đội bóng con cưng giành quyền vào chung kết Champions League. Cặp trung vệ Van Dijk và Dejan Lovren giải tỏa căng thẳng sau khi liên tục chống chọi sức ép từ AS Roma. Sadio Mane chia vui cùng các CĐV Liverpool. Màn ăn mừng trong phòng thay đồ của các cầu thủ Liverpool. 4e05ab77f0a4a6b7ddaf30162d62c6f4/5aed072e/2018_05_03/MkHbJNoaVAeUewolg2nzYA/liverpool_1.mp4

