Cận cảnh: ĐT Việt Nam rèn luyện sơ đồ 3-4-3 trước trận gặp Jordan

Trải qua hành trình 16 tiếng di chuyển nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam bắt nhịp khá nhanh khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Jordan. Do có khá nhiều cầu thủ mới lên khoác áo ĐTQG và chưa được làm quen với hệ thống chiến thuật 3-4-3 đã áp dụng rất thành công tại VCK U23 châu Á 2018, vì vậy HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã dành tới 2 giờ đồng hồ để luyện quân tại buổi tập trên đất Jordan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tập trung hướng dẫn cụ thể cho các học trò, đặc biệt là các tân binh, về cách thức di chuyển và phối hợp với các đồng đội để chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trên sân. Lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng có tính cơ động rất cao trong tấn công và khi chuyển về phòng ngự, đòi hỏi các cầu thủ phải có sự quan sát tốt và di chuyển hợp lý, đảm bảo tốt cự ly đội hình. Đây cũng yêu cầu mà HLV Park Hang Seo đặt ra cho các học trò trong phần tập thi đấu đối kháng trên sân. Theo quan sát, nhóm các cầu thủ mới đã thể hiện khả năng nắm bắt rất nhanh ý tưởng của BHL chỉ sau một vài lần thị phạm của HLV Park Hang Seo. Buổi tập do đó diễn ra khá suôn sẻ và liền mạch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không phải cắt còi quá nhiều lần để sửa lỗi cho các học trò. Một điều khá khác biệt là trong đợt tập trung này, các cầu thủ ĐT Việt Nam ít cười hơn hẳn. Có thể do tính chất gấp rút trong tập luyện cũng như có nhiều tân binh, nên tất cả đều vô cùng tập trung vào chuyên môn. Kết thúc buổi tập, HLV Park Hang Seo vẫn bảo toàn lực lượng đang có trong tay khi không cầu thủ nào gặp phải chấn thương đáng tiếc, dù khối lượng tập luyện là không nhỏ. Ở trận gặp Jordan, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm dù phải chơi trên sân khách. Trận đấu giữa ĐT Jordan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 17h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 27/3 tới.

Trải qua hành trình 16 tiếng di chuyển nhưng các cầu thủ ĐT Việt Nam bắt nhịp khá nhanh khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Jordan. Do có khá nhiều cầu thủ mới lên khoác áo ĐTQG và chưa được làm quen với hệ thống chiến thuật 3-4-3 đã áp dụng rất thành công tại VCK U23 châu Á 2018, vì vậy HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã dành tới 2 giờ đồng hồ để luyện quân tại buổi tập trên đất Jordan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tập trung hướng dẫn cụ thể cho các học trò, đặc biệt là các tân binh, về cách thức di chuyển và phối hợp với các đồng đội để chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trên sân. Lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng có tính cơ động rất cao trong tấn công và khi chuyển về phòng ngự, đòi hỏi các cầu thủ phải có sự quan sát tốt và di chuyển hợp lý, đảm bảo tốt cự ly đội hình. Đây cũng yêu cầu mà HLV Park Hang Seo đặt ra cho các học trò trong phần tập thi đấu đối kháng trên sân. Theo quan sát, nhóm các cầu thủ mới đã thể hiện khả năng nắm bắt rất nhanh ý tưởng của BHL chỉ sau một vài lần thị phạm của HLV Park Hang Seo. Buổi tập do đó diễn ra khá suôn sẻ và liền mạch. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không phải cắt còi quá nhiều lần để sửa lỗi cho các học trò. Một điều khá khác biệt là trong đợt tập trung này, các cầu thủ ĐT Việt Nam ít cười hơn hẳn. Có thể do tính chất gấp rút trong tập luyện cũng như có nhiều tân binh, nên tất cả đều vô cùng tập trung vào chuyên môn. Kết thúc buổi tập, HLV Park Hang Seo vẫn bảo toàn lực lượng đang có trong tay khi không cầu thủ nào gặp phải chấn thương đáng tiếc, dù khối lượng tập luyện là không nhỏ. Ở trận gặp Jordan, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm dù phải chơi trên sân khách. Trận đấu giữa ĐT Jordan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 17h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 27/3 tới.