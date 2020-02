Cầu thủ Bali United: Các CLB V-League không mạnh như ĐT Việt Nam

Hôm nay, các trận đấu của khu vực Đông Nam Á, vòng bảng AFC Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Ở lượt trận đầu tiên, đại diện V-League là Than Quảng Ninh có chuyến hành quân đến sân của Bali United.



Ricky Fajrin kỳ vọng vào chiến thắng của Bali United trước Than Quảng Ninh. (Ảnh: GOAL).

Trước trận đấu này, hậu vệ Ricky Fajrin của Bali United và ĐTQG Indonesia đã có những đánh giá về các CLB V-League cũng như ĐT Việt Nam.



Cầu thủ sinh năm 1995 nói: "ĐT Việt Nam rất mạnh, họ là đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Không có nhiều cơ hội cho chúng tôi khi đối đầu họ. Tuy nhiên, ở cấp CLB thì mọi chuyện hoàn toàn khác, các CLB của họ không mạnh như ĐTQG.



Cơ hội cho chúng tôi khi đối đầu Than Quảng Ninh không phải không có. Chúng tôi được chơi trên sân nhà và đặt quyết tâm có được chiến thắng. Đó là nhiệm vụ bắt buộc của Bali United để đem đến niềm vui, niềm tự hào cho người dân đảo Bali".



Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đánh giá Bali United là đội bóng mạnh với những ngoại binh chất lượng. Đội bóng đất Mỏ sẽ phải cố gắng hết sức nếu muốn có điểm rời Indonesia.



Trận đấu giữa Bali United và Than Quảng Ninh sẽ bắt đầu lúc 18h30 ngày 11/2 theo giờ Việt Nam./.