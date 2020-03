Cầu thủ của Chelsea dương dính với SARS-CoV-2

Callum Hudson-Odoi mắc Covid-19 (Ảnh: Getty).

Trang chủ Chelsea thông báo, Callum Hudson-Odoi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tiền vệ người Anh là cầu thủ đầu tiên của The Blues và Premier League mắc Covid-19.

Thông báo của Chelsea: “Callum Hudson-Odoi cầu thủ bóng đá nam của Chelsea có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên của Chelsea và những có tiếp xúc với tiền vệ này sẽ cách ly theo hướng dẫn bảo về sức của Chính phủ”.

Cũng theo thông báo từ phía Chelsea thì toàn thể đội bóng, ban huấn luyện và các nhân viên làm công tác hậu cần đều phải cách ly theo quy định của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở châu Âu và nước Anh. Trước Callum Hudson-Odoi thì HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng mắc Covid-19, toàn đội Arsenal đang bị cách ly.

Ban tổ chức Premier League đã phải hoãn trận đấu bù vòng 28 giữa Arsenal vs Man City. Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng tạm hoãn 2 trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City vs Real Madrid và Juventus vs Lyon vì dịch Covid-19./.