“Cầu thủ thay thế Hải Huy có tiềm năng khoác áo ĐT Việt Nam“

Trong trận đấu giữa Viettel và Than Quảng Ninh, tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long có lần đầu tiên được đá chính ở V-League để thay thế vị trí của Hải Huy ở trung tâm hàng tiền vệ của Than Quảng Ninh. Ở thời điểm ra sân, cầu thủ này chưa tròn 20 tuổi.



Hai Long (số 88 - Than Quảng Ninh) được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá có tiềm năng khoác áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trần Tiến).

Nhận xét về Hai Long, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh nói: "Không chỉ hôm nay mà ngay từ trận đấu trước khi Hai Long vào sân thay Hải Huy, tôi đã rất hài lòng. Em còn trẻ nhưng đã có những tố chất giống với Hải Huy. Hai Long sẽ là tương lai của Than Quảng Ninh.



Trước mắt, Hai Long cần duy trì được phong độ như hiện tại ở V-League để có thể tạo được sự chú ý với ban huấn luyện của các ĐTQG. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi, Hai Long tiềm năng có thể đóng góp cho ĐTQG hay các đội tuyển trẻ".



Trước khi được thử sức ở V-League, tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long đã được HLV Phan Thanh Hùng cho thử sức ở 3 trận đấu tại đấu trường AFC Cup 2020, cầu thủ chưa tròn 20 tuổi này đã chơi khá xông xáo và góp phần giúp Than Quảng Ninh đang có được ngôi nhì bảng./.