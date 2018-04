CĐV “hỗn chiến” sau trận Chelsea thua tan tác Tottenham

Dù có được bàn thắng dẫn trước khi gặp Tottenham, nhưng sau đó Chelsea đã để thủng lưới liên tiếp 3 bàn và nhận trận thua "tan tác". Cầu thủ trẻ Dele Alli lập một cú đúp trong vòng 7 phút. Thất bại này thực sự rất tủi hổ đối với các fan Chelsea. CĐV The Blues la ó và gây chiến với CĐV Tottenham. Sau những lời qua tiếng lại, CĐV hai bên lao vào đánh nhau. Dù cảnh sát đã lập rào chắn giữa hai bên CĐV nhưng vẫn có ẩu đả xảy ra. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cảnh sát mới tách được hai nhóm CĐV quá khích. Sau trận thua đau, HLV Conte cho biết: "Tôi không lo lắng về tương lai của mình. Chúng tôi chỉ làm tốt nhất có thể, còn lại quyết định thuộc về BLĐ đội bóng". "Dù thua trận này nhưng cơ hội lọt vào top 4 vẫn còn với Chelsea. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn". Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 5 với 8 điểm kém hơn đội xếp thứ 4 là Tottenham. Thầy trò Conte còn 7 trận đấu trong tay để nuôi hi vọng lọt vào top 4./. b4f4b51bcb3d3b222dd9de0304a854f3/5ac45b28/2018_04_02/U0uyi7qC2W3yoqsYrG5iQA/Sports_News__Latest_News_Photos___Daily_Mail_Online.mp4

Dù có được bàn thắng dẫn trước khi gặp Tottenham, nhưng sau đó Chelsea đã để thủng lưới liên tiếp 3 bàn và nhận trận thua "tan tác". Cầu thủ trẻ Dele Alli lập một cú đúp trong vòng 7 phút. Thất bại này thực sự rất tủi hổ đối với các fan Chelsea. CĐV The Blues la ó và gây chiến với CĐV Tottenham. Sau những lời qua tiếng lại, CĐV hai bên lao vào đánh nhau. Dù cảnh sát đã lập rào chắn giữa hai bên CĐV nhưng vẫn có ẩu đả xảy ra. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cảnh sát mới tách được hai nhóm CĐV quá khích. Sau trận thua đau, HLV Conte cho biết: "Tôi không lo lắng về tương lai của mình. Chúng tôi chỉ làm tốt nhất có thể, còn lại quyết định thuộc về BLĐ đội bóng". "Dù thua trận này nhưng cơ hội lọt vào top 4 vẫn còn với Chelsea. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn". Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 5 với 8 điểm kém hơn đội xếp thứ 4 là Tottenham. Thầy trò Conte còn 7 trận đấu trong tay để nuôi hi vọng lọt vào top 4./.