CĐV Việt Nam “nhuộm đỏ” sân Al Maktoum tiếp lửa cho ĐT Việt Nam

20h tối nay (24/1), ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản sẽ đọ sức trong trận tứ kết Asian Cup 2019. Sức nóng của trận đấu khiến các cổ động viên hồi hộp nên đến sân Al Maktoum từ khá sớm. Nhiệt độ ở khu vực sân Al Maktoum, nơi diễn ra trận đấu hiện tại là 25 độ C. Do đó, nhiều cổ động viên Việt Nam đã dùng nón lá truyền thống để che nắng. Rất nhiều cổ động viên bay 6.000km từ Hà Nội sang Dubai nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Họ vẫn tươi cười, nhanh chóng đến sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản diễn ra vào lúc 20h ngày 24/1 giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Sau đây là một số hình ảnh các cổ động viên Việt Nam đến sân Al Maktoum cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. d5d74dd72d00bcabc86cbfb84f7473f5/5c4c5ccb/2019_01_24/Lp0GKMh8ORE/video1548328126.mp4

