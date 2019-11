Chelsea - Crystal Palace: Chiến thắng cho chủ nhà?

Tại vòng 12 Premier League, Chelsea là đội ra quân sớm nhất và cũng có nhiều thuận lợi hơn so với Top dẫn đầu. Chỉ cần giành chiến thắng tại Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Lampard sẽ tạm thời leo lên vị trí thứ 2 với 26 điểm.



Niềm vui chiến thắng sẽ tiếp tục đến với Chelsea? (Ảnh: Getty).

Dù vẫn còn rất nhiều việc chờ Lampard làm tại tại Chelsea, nhưng hiện tại đã không còn CĐV nào có lý do để phàn nàn khi đội bóng giành được số điểm tuyệt đối trong các trận đấu kể từ ngày 28/9.



Chelsea từng phải nhận áp lực lớn sau khi để thua MU và Liverpool hồi đầu mùa giải và họ đã vượt qua bằng những kết quả tích cực nhất có thể. Không chỉ đứng dậy tại Premier League, Chelsea trẻ trung của Frank Lampard cũng đang tiến bộ tại Champions League. Sau cuộc lội ngược dòng gần như hoàn hảo trước Ajax, họ đang có 7 điểm và còn nguyên cơ hội đi tiếp ở bảng H.



Crystal Palace sau 3 trận không biết mùi chiến thắng hiện đã rơi xuống vị trí thứ 9, chịu áp lực rất lớn từ đối thủ xếp sau là MU với chỉ 2 điểm nhiều hơn. Ưu tiên lớn nhất của họ là tránh xa khu vực xuống hạng và Đại bàng hiện có nhiều hơn nhóm xuống hạng 7 điểm.



Giống như Chelsea, trước khi bước vào trận đấu này thì Crystal Palace đã có cú lội ngược dòng trước Arsenal sau khi bị dẫn 2-0. Thậm chí chiến thắng đã là của The Eagles nếu không có pha phạm lỗi rất thô của Guendouzi với Zaha.



Sau các trận đấu với các đối thủ khó nhằn như Arsenal, MU và West Ham thì Crystal Palace đã có được 7 điểm. Nhưng có lẽ họ cảm thấy không thích gặp Chelsea vào lúc này bởi đây là đối thủ kỵ rơ đối với đội bóng của Roy Hodgson. Trong 10 lần đối đầu gần nhất, 7 lần chiến thắng thuộc về Chelsea. Chuyến hành quân sắp tới hẳn là một buổi tối khó khăn cho đội khách và chiến thắng cho The Blues là điều gần như đã được dự báo.



Trận đấu giữa Chelsea và Palace sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay theo giờ Việt Nam./.Kepa, Alonso, Tomori, Zouma, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Pulisic, Willian, Hudson-Odoi, Abraham.Hennessey, Aanholt, Cahill, Tomkins, Ward, Schlupp, McCarthy, Milivojevic, Meyer, Zaha, Ayew.