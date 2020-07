Chính thức: Hủy giải thưởng Quả bóng Vàng 2020 vì Covid-19

Theo France Football, giải thưởng Quả bóng Vàng châu Âu 2020 sẽ bị hủy vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các tiêu chí bình chọn không thể được toàn vẹn và chính xác như những năm trước.



Messi sẽ tiếp tục là đương kim Quả bóng Vàng cho đến năm 2021. (Ảnh: Getty).

Điều này đồng nghĩa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes hay Lewandowski sẽ không có cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý này bất chấp việc sẽ chơi tốt như thế nào trong phần còn lại của năm.



Trước đó, bóng đá đỉnh cao ở châu Âu đã phải tạm nghỉ 3 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hồi cuối tháng 5, FIFA tuyên bố hủy giải thưởng The Best của năm 2020 cũng do ảnh hưởng của Covid-19.



Năm 2019, người giành Quả bóng Vàng là Messi. Theo sau lần lượt là Van Dijk và Ronaldo. Trong những năm gần đây, giải thưởng Quả bóng Vàng của France Football hay The Best của FIFA bị chỉ trích khả nhiều bởi những lựa chọn mang nặng cảm tính của những người tham gia quá trình bỏ phiếu dẫn đến những kết quả không thật sự thuyết phục với nhiều khán giả trên thế giới.



Hiện tại, Messi vẫn đang giữ kỷ lục với 6 lần nhận danh hiêu Quả bóng Vàng, Ronaldo xếp thứ hai với 1 lần ít hơn./.