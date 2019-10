Chủ tịch VPF tiết lộ thời điểm áp dụng VAR ở sân chơi V-League

Hà Nội FC vô địch V-League 2019 một cách thuyết phục.

PV: Thưa ông Trần Anh Tú, xin chúc mừng ông và tập thể lãnh đạo của Công ty VPF. Giải VĐQG đã bế mạc khi mà Hà Nội FC nhận cúp vô địch trên sân Cửa Ông, trong một mùa giải mà chúng ta có nhiều thành công, hình ảnh đẹp của V-League tiếp tục được phát huy.



Ông Trần Anh Tú: Mùa giải năm nay có lẽ là một rong những mùa giải hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Chúng ta thấy đến tận vòng cuối cùng còn có đến 5 đội tranh giải hạng 3 và 2 đội tranh suất play-off. Hiếm có một mùa giải như vậy.

Thứ hai, mùa giảm năm nay chúng tôi rất vui khi mà số lượng khán giả đến sân đã đông hơn trước, sự quan tâm của mọi người đến V-League ngày càng lớn hơn. Thứ 3, chúng ta có rất nhiều trận đấu hay và đặc biệt tôi rất thích sân Nam Định. Những CĐV chân chính của Nam Định thực sự rất tuyệt vời, họ yêu đội bóng Nam Định và họ đã tạo cho V-League bầu không khí rất là mới trong mùa giải 2019.

PV: Hình ảnh đẹp trên khán đài làm nên thành công của V-League 2019 nhưng thẳng thứn nhìn nhận thì không thể không nhắc đến sự cố pháo sáng ở sân Hàng Đẫy. Công ty VPF rút ra bài học nào sau sự cố này?

Ông Trần Anh Tú: Trong mùa giải 2019 thì sự cố pháo sáng giữa trận Hà Nội với Nam Định là sự cố rất là nghiêm trọng. Về vai trò của VFF và VPF, chúng tôi cũng đã làm hết trách nhiệm, nhưng vẫn phải rút ra bài học kinh nghiệm. Về mặt an ninh thì rõ ràng phải yêu cầu các CLB phải làm hết trách nhiệm.

Chúng tôi cũng đã nghĩ phương án là phải thay đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp để những CLB để xảy ra pháo sáng như vậy phải bị trừ điểm, còn việc phạt tiền thì chúng ta thấy rõ ràng vẫn chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra về công tác an ninh, tôi nghĩ không chỉ riêng ban điều hành giải, Công ty VPF hay các CLB mà tất cả đơn vị tham gia vào công tác an ninh trận đấu đều tự thấy rằng phải thay đổi.

Sau sự cố đó, an ninh của tất cả các trận đấu đều được các đội tự giác tăng cường và các địa phương có trận đấu đều thay đổi tư duy về an ninh. Ngay cả ban tổ chức sân Hà Nội cũng đã thay đổi về công tác an ninh. Tôi hy vọng mùa giải 2020, với những bài học đó, tất cả các đơn vị tham gia đều đảm bảo công tác an ninh.

PV: Nói về công tác trọng tài thì giải pháp chúng ta mong chờ nhất là Công nghệ VAR, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên chưa thể triển khai. Ông lý giải ra sao về điều này?

Ông Trần Anh Tú: VAR mới được áp dụng và VPF rất là mong muốn được áp dụng. Tuy nhiên, quy trình áp dụng cũng như là chọn phương án như thế nào để triển khai thì chúng tôi gặp rất là nhiều bỡ ngỡ.

Ông Trần Anh Tú tiết lộ thời điểm áp dụng công nghệ VAR ở Việt Nam.

Gần đây sau khi chúng tôi làm việc trực tiếp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và tổ chức này đã cử hẳn 1 tổ chuyên môn về VAR hướng dẫn cho VPF để công tác triển khai VAR làm sao đúng quy chuẩn. Đến cuối tháng 10 này, tổ chuyên môn FIFA sẽ sang Việt Nam. Nếu không có trục trặc gì thì công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong mùa giải 2020. Thời điểm nào thì phụ thuộc vào quyết định của FIFA.

PV: Mùa giải đã kết thúc, ông có nhắn nhủ gì với các CĐV Việt Nam?

Ông Trần Anh Tú: CĐV Việt Nam có lẽ là một trong những CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới. Hầu hết các CĐV đều chân chính và đều ủng hộ cho bóng đá đẹp và phản đối hành vi tiêu cực. Tuy nhiên chúng ta còn một số CĐV quá khích, tôi muốn nhắn nhủ CĐV đó rằng thực sự họ đang phá hoại bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là nhiều CLB đã bị phạt vì những hành vi quá khích đó. Đất là điều rất là tệ hại. Và tôi rất mong muốn các CĐV hãy chấp hành các quy đinh của pháp luật, cũng như là hãy đến sân là 1 CĐV cuồng nhiệt, ủng hộ cho bóng đá Việt Nam ngày càng tốt hơn!

PV: Xin cảm ơn ông Trần Anh Tú về cuộc trao đổi này!./.