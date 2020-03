Chưa được phẫu thuật, Chương Thị Kiều lo sẽ phải giải nghệ

Trong đợt tập trung thi đấu tại vòng loại Olympic 2020 vừa qua của ĐT nữ Việt Nam, trung vệ Chương Thị Kiều đã không thể có mặt vì chấn thương dây chằng đầu gối.



Chương Thị Kiều lo ngại sẽ phải giải nghệ vì chưa được phẫu thuật chấn thương.

VFF đã nhanh chóng lên kế hoạch để giúp cầu thủ này đi phẫu thuật nhằm giúp trung vệ sinh năm 1995 nhanh chóng trở lại với sân cỏ. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục cũng như tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Chương Thị Kiều vẫn chưa được tiến hành phẫu thuật nên chưa thể xác định thời gian cô sẽ trở lại thi đấu.



Nói về điều này, Chương Thị Kiều chia sẻ với báo chí: "Tôi chưa biết mình sẽ được phẫu thuật vào thời điểm nào. Đây là lần thứ 2 tôi phải mổ ở cùng một vị trí chấn thương. Tôi rất lo lắng. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, tôi sẽ bước vào quá trình tập hồi phục còn nếu không, tôi có thể sẽ phải dừng sự nghiệp thi đấu tại đây".



Theo những thông tin từ VFF, Chương Thị Kiều sẽ được phẫu thuật tại Hàn Quốc nhưng do đường bay Việt Nam - Hàn Quốc đang tạm ngưng do dịch Covid-19 nên chưa biết lúc nào trung vệ số 1 của ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường đi phẫu thuật./.