Chuyển nhượng 10/1: MU buông Milenkovic, Higuain sắp đến Chelsea

Bản tin chuyển nhượng ngày 10/1 có những nội dung chính sau đây: Ramsey đạt thỏa thuận gia nhập Juventus The Guardian đưa tin, Juventus đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Ramsey. Theo đó, tiền vệ này sẽ đầu quân cho “Lão bà” ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 theo dạng tự do. Cũng theo nguồn tin này, tiền vệ xứ Wales ký hợp đồng 5 năm với nhà vô địch Serie A với mức lương 7,2 triệu bảng/mùa. Chelsea muốn FIFA đòi công bằng Bayern Munich đang chèo kéo để có chữ ký của sao trẻ Callum Hudson-Odoi bên phía Chelsea. Theo Daily Mail, Chelsea sẽ báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về trường hợp này, khi “Hùm xám” có những tiếp cận sai nguyên tắc với cầu thủ của mình. Cavani từ chối đến Trung Quốc Theo Le10Sport, tiền đạo Cavani của PSG đã từ chối gia nhập câu lạc bộ Dalian Yifang của Trung Quốc. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo người Uruguay với PSG còn thời hạn tới năm 2020. HLV Solskjaer thuyết phục Herrera gia hạn hợp đồng The Sun khẳng định, HLV Solskjaer đã gặp mặt Ander Herrera để thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng với MU. Hợp đồng cũ của cầu thủ này sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Higuain Theo một số nguồn tin uy tín của Anh và Italia, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Higuain ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Được biết, tiền đạo người Argentina sẽ chơi cho The Blues với bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải năm nay. Bayern chiêu mộ thành công Benjamin Pavard Bayern Munich xác nhận đã chiêu mộ thành công Benjamin Pavard từ Vfb Stuttgart theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Để có được chữ ký của hậu vệ người Pháp, “Hùm xám” đã phải chi 35 triệu euro. Arsenal trói chân Monreal Theo ESPN, Arsenal đã quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Nacho Monreal. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ ở lại sân Emirates ít nhất tới mùa Hè năm 2020. MU buông Nikola Milenkovic Theo ESPN, do HLV Mourinho bị sa thải nên MU đang không mặn mà với thương vụ Nikola Milenkovic. Cũng theo nguồn tin này, “Quỷ đỏ” hiện đang theo đuổi Kalidou Koulibaly và Milan Skriniar./.

Bản tin chuyển nhượng ngày 10/1 có những nội dung chính sau đây: Ramsey đạt thỏa thuận gia nhập Juventus The Guardian đưa tin, Juventus đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Ramsey. Theo đó, tiền vệ này sẽ đầu quân cho “Lão bà” ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 theo dạng tự do. Cũng theo nguồn tin này, tiền vệ xứ Wales ký hợp đồng 5 năm với nhà vô địch Serie A với mức lương 7,2 triệu bảng/mùa. Chelsea muốn FIFA đòi công bằng Bayern Munich đang chèo kéo để có chữ ký của sao trẻ Callum Hudson-Odoi bên phía Chelsea. Theo Daily Mail, Chelsea sẽ báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về trường hợp này, khi “Hùm xám” có những tiếp cận sai nguyên tắc với cầu thủ của mình. Cavani từ chối đến Trung Quốc Theo Le10Sport, tiền đạo Cavani của PSG đã từ chối gia nhập câu lạc bộ Dalian Yifang của Trung Quốc. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo người Uruguay với PSG còn thời hạn tới năm 2020. HLV Solskjaer thuyết phục Herrera gia hạn hợp đồng The Sun khẳng định, HLV Solskjaer đã gặp mặt Ander Herrera để thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng với MU. Hợp đồng cũ của cầu thủ này sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Higuain Theo một số nguồn tin uy tín của Anh và Italia, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Higuain ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Được biết, tiền đạo người Argentina sẽ chơi cho The Blues với bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải năm nay. Bayern chiêu mộ thành công Benjamin Pavard Bayern Munich xác nhận đã chiêu mộ thành công Benjamin Pavard từ Vfb Stuttgart theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Để có được chữ ký của hậu vệ người Pháp, “Hùm xám” đã phải chi 35 triệu euro. Arsenal trói chân Monreal Theo ESPN, Arsenal đã quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Nacho Monreal. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ ở lại sân Emirates ít nhất tới mùa Hè năm 2020. MU buông Nikola Milenkovic Theo ESPN, do HLV Mourinho bị sa thải nên MU đang không mặn mà với thương vụ Nikola Milenkovic. Cũng theo nguồn tin này, “Quỷ đỏ” hiện đang theo đuổi Kalidou Koulibaly và Milan Skriniar./.