Chuyển nhượng 10/5: Real-MU tranh sao AS Roma, Iniesta chưa rời Barca

1. Real và MU tranh sao AS Roma Trước màn trình diễn ấn tượng, thủ môn của AS Roma- Alisson Becker lập tức lọt vào tầm ngắm của Real và MU. 2. Sao Ajax đắt khách tại châu Âu Theo tờ De Telegraaf cho hay, hậu vệ Matthijs de Ligt muốn rời Ajax để tìm bến đỗ mới. Hiện tại, Bayern, Barca, Tottenham và Man City đều đang muốn có chữ ký của cầu thủ người Hà Lan này. 3. Iniesta vẫn chưa rời Barca Việc không thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng khiến Andres Iniesta quyết định dừng việc sang Trung Quốc thi đấu. Do vậy ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn ở lại Barca. Ngoài ra, cầu thủ 33 tuổi này khẳng định anh sẽ không đầu quân cho một CLB nào ở châu Âu, bởi anh không muốn đối đầu với Barca. 4. Man City tiếp tục theo đuổi Riyad Mahrez Tờ The Times tiết lộ, Man City đã quay trở lại cuộc đua tới chữ ký của cầu thủ Leicester City- Riyad Mahrez. Trước đó, Man City đã từ bỏ cầu thủ người Pháp bởi đội bóng chủ quản Leicester City đưa ra giá quá cao lên tới 95 triệu Bảng. 5. PSG quyết theo đuổi mục tiêu của MU tới cùng Tờ Daily Mirror cho hay, PSG đang đẩy mạnh thương vụ cầu thủ trẻ của Fulham- Ryan Sessegnon. Được biết đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẵn sàng chi tới 50 triệu Bảng cho ngôi sao trẻ 17 tuổi. Ngoài PSG thì MU cũng đang nhắm tới cầu thủ sinh năm 2000.

