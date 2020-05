Chuyển nhượng 11/5: MU cạnh tranh với Barca để có “siêu tiền đạo“

MU cạnh tranh "siêu tiền đạo" với Barca: Trong nỗ lực tăng cường hàng công, MU tiếp tục nhắm đến tiền đạo của Inter Milan - Lautaro Martinez. Thông tin từ Sport, mức giá của Martinez lúc này là 94 triệu bảng. Barca là đội bóng đang tạm chiếm ưu thế trong thương vụ này.



MU đang cạnh tranh với Barca để có Lautaro Martinez.

Liverpool sẵn sàng chi đậm cho Partey: Ấn tượng với những gì Partey đã thể hiện ở trận đấu vòng 1/8 Champions League, HLV Jurgen Klopp của Liverpool sẵn sàng chi ra khoản tiền 43,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Ghana. The Sun khẳng định Liverpool cũng sẵn sàng phương án đổi ngang tiền vệ Chamberlain cho Atletico để có được sự phục vụ của Partey.



Newcastle coi Gareth Bale là mục tiêu hàng đầu: Trong những động thái đầu tiên của việc tái thiết đội hình, các ông chủ của Newcastle đang nhắm đến cầu thủ chạy cánh Gareth Bale của Real Madrid như là một mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng tới. Hiện tại Bale không còn chỗ đứng ở Real Madrid và cũng đang tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình.



Man City "săn" tiền vệ trẻ của Lyon: Để bổ sung cho độ dày lực lượng, Man City đang để ý đến tiền vệ Houssem Aouar của Lyon. Theo L'Equipe, mức giá của Aouar rơi vào khoảng 44 triệu bảng.



Chelsea sẽ bán nhiều trụ cột nếu mua thêm cầu thủ: Để có tiền mua sắm trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, Chelsea đang lên kế hoach bán đi hàng loạt cầu thủ. Emerson, Kurt Zouma, Ross Barkley và Michy Batshuayi là những người dễ ra đi nhất, The Blues hi vọng có thể kiếm được khoảng hơn 100 triệu bảng nếu bán những cầu thủ trên.



Barca "nhắm" tài năng trẻ người Brazil: Barca đang để mắt đến tiền vệ Bruno Guimarães của Lyon. Mức giá chuyển nhượng của thương vụ này hiện tại vào khoảng 24 triệu bảng Anh./ .