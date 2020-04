Chuyển nhượng 14/4: Real Madrid sẵn sàng cạnh tranh Sancho với MU

Real Madrid sẵn sàng cạnh tranh Sancho với MU: Theo những thông tin mới nhất, Real Madrid đã sẵn sàng để tham gia vào thương vụ mua Jadon Sancho từ Dortmund. Tờ Daily Star khẳng định Real quyết "ngáng đường" Quỷ đỏ trong thương vụ này do đội bóng Tây Ban Nha vẫn còn "ấm ức" thương vụ chuyển nhượng De Gea vài năm về trước.



Liverpool nhắm đến Mbappe để thay thế Mane: Trước những thông tin về việc Mane có thể gia nhập Real Madrid, Liverpool đã tính sẵn đến phương án tìm người thay thế. Theo The Sun, đội chủ sân Anfield nhắm đến ngôi sao trẻ Mbappe của PSG bất chấp việc HLV Klopp từng tuyên bố khó đáp ứng được mức phí chuyển nhượng rất cao của cầu thủ này.



Tottenham muốn mua sao trẻ Hà Lan: Trang tin Football insider cho hay, Tottenham đang để mắt đến tài năng trẻ Lamare Bogarde của Feyennord. Cầu thủ 16 tuổi này đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở mùa giải này trong màu áo đội U17 Feyennord.



Atletico cạnh tranh quyết liệt để có tiền đạo người Colombia: Atletico Madrid đang theo dõi sát sao tiền đạo người Colombia - Alfredo Morelos - chân sút đang khoác áo Rangers. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Simeone không phải CLB duy nhất muốn có cầu thủ sinh năm 1996. Theo tờ AS, Saint-Etienne cùng một số đội bóng nước Pháp khác cũng đang muốn có sự phục vụ của tiền đạo được định giá 12 triệu bảng.



Chelsea lại muốn "rút ruột" Ajax: Sau khi có sự phục vụ của Ziyech, Chelsea lại tiếp tục nhắm đến mục tiêu nữa của Ajax, đó là thủ thành Onana. Thông tin từ The Mirror cho biết, Chelsea muốn đưa Onana về sân Stamford Bridge để thay thế cho Kepa. Hiện tại, thủ thành người Cameroon còn hợp đồng với Ajax đến năm 2022.



Wolves ra giá 70 triệu bảng cho Traore: Football Insider khẳng định Wolves đã ra giá 70 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn có được sự phục vụ của Adama Traore, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng chủ sân Molineux lúc này. Được biết, Wolves chỉ cần chi ra 18 triệu bảng cho Middlesbrough năm 2018 để có sự phục vụ của cầu thủ gốc Mali./.