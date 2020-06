Chuyển nhượng 15/6: Chelsea “phá két” để tranh Havertz với MU

Chelsea "phá két" để tranh Havertz với MU: Trước những màn trình diễn ấn tượng của Havertz trong màu áo Leverkusen, Chelsea đang quyết tâm có được sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1999 dù cho MU cũng đang rất sốt sắng trong thương vụ này. Được biết, Chelsea sẵn sàng chi ra 85 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng của CLB để sở hữu Havertz.

Chelsea sắp sở hữu Havertz?

Arsenal muốn đổi Mkhitaryan lấy sao trẻ AS Roma: Trong nỗ lực tăng cường lực lượng cho mùa giải tới, Arsenal đang mong muốn đổi Mkhitaryan để lấy tiền vệ Justin Kluivert từ AS Roma. Hiện tại, Mkhitaryan đang khoác áo đội bóng Italy theo dạng cho mượn từ Arsenal.



Tottenham muốn chiêu mộ Thiago Silva: Ngay sau khi PSG chính thức ra thông báo rằng Thiago Silva sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, đã có nhiều đội bóng đánh tiếng muốn có được trung vệ người Brazil. Tích cực nhất trong thương vụ này là Tottenham khi đội bóng của HLV Mourinho đang rất cần bổ sung nhân sự cho hàng phòng ngự. Dù đã sắp 36 tuổi nhưng Thiago Silva vẫn đang chứng tỏ là trung vệ đẳng cấp và việc có thể chiêu mộ cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ là nước đi khôn ngoan của Tottenham.



Sancho để ngỏ khả năng trở lại Man City: Trong những động thái mới nhất, tiền vệ Jadon Sancho đang để ngỏ khả năng trở lại khoác áo Man City. The Sun khẳng định nếu Man Xanh ngỏ lời, Sancho sẽ gật đầu. Trước khi đến với Dortmund, Sancho là cầu thủ trẻ thuộc lò Man City từ năm 2015 đến 2017.



Newcastle muốn có "người thừa" của Chelsea: Newcastle United đang mong muốn có được sự phục vụ của Marcos Alonso, cầu thủ hiện đã không còn được đá chính thường xuyên của Chelsea. Mức giá chuyển nhượng của thương vụ này ước tính vào khoảng 18 triệu bảng.



Barca gặp khó trong việc bán Semedo: Dù đã rao bán hậu vệ người Bồ Đào Nha nhưng Barca đang gặp nhiều khó khăn trong việc để cầu thủ này ra đi. Lý do là bởi không nhiều CLB ở châu Âu lúc này có thể đáp ứng mức lương mà cầu thủ 26 tuổi yêu cầu./.