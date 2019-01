Chuyển nhượng 17/1: Chelsea sắp có siêu tiền đạo, MU bị “rút ruột”

Ở bản tin chuyển nhượng 17/1 có những tin chính sau: 1. Chelsea sắp có siêu tiền đạo Theo tờ Goal tiết lộ, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với tiền đạo của Juventus- Gonzalo Higuain. Điều này đồng nghĩa, hợp đồng mượn chân sút người Argentina của AC Milan sẽ bị cắt ngắn. Được biết, mức giá Chelsea bỏ ra để mua tiền đạo này vào khoảng 32,5 triệu Bảng và sẽ còn tăng lên tùy vào thành tích ghi bàn của chân sút sinh năm 1987 này. 2. Celtic lên kế hoạch “rút ruột” MU Trong bối cảnh, sao trẻ Scott McTominay không được thi đấu thường xuyên vì vậy Celtic đã lên kế mượn tiền vệ sinh năm 1996 này. Cầu thủ 22 tuổi này mới chỉ 1 lần ra sân cho MU kể từ khi HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Quỷ đỏ. 3. Chán Chelsea, Alvaro Morata muốn “kết duyên” Atletico Madrid Theo tờ Sky Sport đăng tải, nhiều khả năng Alvaro Morata sẽ chia tay đội chủ sân Stamford Bridge để cập bến Atletico Madrid. Hiện tại, The Blues muốn bán đứt Alvaro Morata để lấy tiền chiêu mộ Gonzalo Higuain. Tuy nhiên Atletico Madrid chỉ muốn mượn chân sút người Tây Ban Nha này. 4. Cạnh tranh với Tottenham, Roma gia nhập cuộc tới chữ ký của sao Barca Tờ The Sun cho biết, AS Roma cũng đã gia nhập cuộc đua tới chứ ký của ngôi sao đang khoác áo Barca- Malcom. Trước đó, đội bóng “Áo bã trầu” cũng đã tiếp cận ngôi sao người Brazil trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, nhưng Barca đã bất ngờ “hớt tay trên”. Ngoài AS Roma, Tottenham cũng đang rất quan tâm tới chân sút sinh năm 1997 này.

