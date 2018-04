Chuyển nhượng 18/4: Real mua thành công De Gea với 100 triệu euro

Tờ Don Balon đưa tin: Real đã đạt thành thỏa thuận mua De Gea từ MU với giá 100 triệu euro. Suốt một tuần qua, "siêu cò" Mendes là người đại diện của De Gea đã bay đi bay về giữa Anh và Tây Ban Nha để xúc tiến việc chuyển nhượng thủ môn này. Bản thân De Gea muốn rời MU để thử sức ở Real, do đó siêu cò Mendes đã phải vất vả để hiện thực hóa mong muốn của anh. Tờ Don Balon khẳng định: Real đã chốt xong những thỏa thuận cơ bản với MU để chiêu mộ De Gea trong ngày 17/4. Việc chuyển nhượng sẽ được chính thức tiến hành trong hè 2018. "Siêu cò" Mino Raiola muốn Pogba sang PSG. "Gã béo" tin tưởng PSG mới là bến đỗ lý tưởng của Pogba. Đội chủ sân Công viên các hoàng tử được cho là sẵn sàng chi 80 triệu bảng để "giải cứu" Pogba. Tại MU, Pogba vẫn đang chơi với phong độ phập phù. Trong khi mối quan hệ giữa anh và HLV Mourinho vẫn chưa được cải thiện. Khả năng tiền vệ người Pháp rời sân Old Trafford hè này là rất cao. Chelsea đưa ra lời đề nghị 35 triệu bảng mua tiền vệ trung tâm Seri từ Nice. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2017, HLV Conte đã thất bại với bản hợp đồng Bakayoko. Do đó, Chelsea đang gấp rút tìm người thay thế ở tuyến giữa và Seri được xem là một gương mặt sáng giá. Tiền vệ người Bờ biển Ngà sở hữu lối chơi nhanh nhẹn, có thể lực tốt. Lối đá của anh khá giống với tiền vệ trụ cột hiện nay của Chelsea là Kante.

