Chuyển nhượng 22/1: Pogba sẽ ký hợp đồng mới cùng MU nếu...

Bản tin chuyển nhượng ngày 22/1 có những tin tức đáng chú ý sau: Pogba sẽ ký hợp đồng mới cùng MU với một điều kiện Theo The Sun, tiền đạo Paul Pogba đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với MU để thương thảo về khả năng gia hạn hợp đồng. Cầu thủ người Pháp đang hưởng mức lương 290.000 Bảng/tuần và còn hợp đồng với MU đến năm 2021. Cũng theo nguồn tin của The Sun, tuyển thủ Pháp muốn được tăng lương lên thành 500.000 Bảng/tuần, ngang bằng với mức đãi ngộ mà tiền đạo Alexis Sanchez đang đều đặn nhận mỗi tuần tại MU thì mới chịu ký hợp đồng mới. Man City chào thua PSG thương vụ De Jong Theo Metro, CLB Man City thừa nhận nỗ lực ký hợp đồng của họ với tài năng trẻ De Jong của Ajax đã thất bại. PSG được cho là đánh bại cả Man City và Barca để giành lấy sự phục vụ của một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Hà Lan ở thời điểm hiện tại. Higuain hưởng lương “khủng” ở Chelsea Theo The Express, tiền đạo Higuain sẽ bỏ túi ít nhất 270.000 Bảng/tuần nếu đồng ý ký hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Higuain hiện đang thi đấu tại AC Milan dưới dạng hợp đồng cho mượn từ Juventus. Mùa này, cầu thủ 31 tuổi đã ghi được 8 bàn thắng sau 22 lần ra sân cho đội chủ sân San Siro. Real theo đuổi Bernardo Silva Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real đã đưa tiền vệ Bernardo Silva của Man City vào danh sách những mục tiêu mua sắm hàng đầu. Thậm chí, đội bóng Tây Ban Nha đánh tiếng sẵn sàng chi đậm để sở hữu tiền vệ của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Chelsea tranh sao trẻ với MU Theo tờ Mirror, Chelsea sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Antoine Semenyo với MU. MU được cho là đã gửi trinh sát theo dõi tài năng trẻ mới 19 tuổi của Bristol City trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Chelsea sẽ không dễ để MU hoàn tất thương vụ này.

