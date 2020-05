Chuyển nhượng 26/5: Barca sẵn sàng để "sao" 125 triệu euro đi tu nghiệp

Real Madrid theo đuổi Rabbi Matondo. Tờ Diario cho biết, Real Madrid đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Rabbi Matondo của Schalke 04. Cầu thủ này chơi rất hay ở Bundesliga mùa giải năm nay nên lọt vào mắt xanh của Real Madrid và Man City.

Barca sẵn sàng để "sao" 125 triệu euro đi tu nghiệp . Theo thông tin từ Daily Mail, Barca sẵn sàng để Ousmane Dembele ra đi theo bản hợp đồng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ousmane Dembele gia nhập Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 từ Dortmund với giá 125 triệu euro, nhưng thi đấu không thực sự thành công và liên tục dính chấn thương.

Barca sẵn sàng để Ousmane Dembele ra đi theo dạng cho mượn ở mùa hè năm nay (Ảnh: Reuters).

Kepa Arrizabalaga ở lại Chelsea? Theo The Athletic, Chelsea gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên kế hoạch mua thủ môn mới ở mùa hè 2020 bị hoãn lại. Vì vậy, thủ thành Kepa Arrizabalaga nhiều khả năng sẽ ở lại The Blues thêm ít nhất một mùa giải nữa.



MU chốt tương lai của Dean Henderson. Theo thông tin từ Telegraph, MU chuẩn bị cho Sheffield United tiếp tục mượn thủ môn Dean Henderson. Thủ thành sinh năm 1997 chơi rất hay trong màu áo Sheffield United ở mùa giải năm nay, khi có 30 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Shanghai Shenhua yêu cầu Odion Ighalo trở lại Trung Quốc. Hợp đồng của Odion Ighalo với MU chỉ còn thời hạn tới 31/5/2020. Hiện tại, Shanghai Shenhua không muốn cho MU mượn them Odion Ighalo nên câu lạc bộ này yêu cầu cựu tiền đạo Watford trở lại Trung Quốc vào tuần sau.

Chuyển nhượng 25/5: Arsenal đàm phán mua sao 142 triệu bảng VOV.VN - Bản tin chuyển nhượng 25/5, Arsenal đàm phán mua sao 142 triệu bảng, Shanghai Shenhua từ chối MU vụ Odion Ighalo.

Barca 3 lần bị Juventus từ chối vụ Miralem Pjanic. Ban lãnh đạo Barca rất muốn đưa Miralem Pjanic về sân Nou Camp để tăng cường sức mạnh tuyến giữa ở mùa giải mới. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan đã 3 lần bị Juventus từ chối. Theo AS, Barca chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ 4 tới “Bà đầm già” thành Turin, đội bóng chủ quản của Miralem Pjanic./.