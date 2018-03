Chuyển nhượng 28/3: Pogba nhận phán quyết từ Mourinho

Emre Can chia tay Liverpool Theo GOAL, hợp đồng của Emre Can với Liverpool vẫn chưa được gia hạn. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do ở phiên chợ Hè 2018. Theo một số nguồn tin, Emre Can sẽ đầu quân cho Juventus.