Chuyển nhượng 29/3: MU chính thức đặt giá mua Ronaldo

Mới đây, MU đã chính thức gửi lời đề nghị "khủng" để mua Ronaldo từ Real. Tuy nhiên con số chưa được tiết lộ. Theo tờ Goal, số tiền chuyển nhượng mà MU chuẩn bị để chiêu mộ Ronaldo không dưới 100 triệu Bảng. Trong đó, một nửa số này là do Chevrolet tài trợ. Đây có thể xem là số tiền chuyển nhượng khổng lồ với một cầu thủ đã 33 tuổi như Ronaldo. Những ngày tháng Ronaldo chơi bóng ở MU là những ngày Quỷ đỏ "làm mưa làm gió" ở Premier League cũng như đấu trường châu Âu. Cũng tại sân Old Trafford, Sir Alex đã biến Ronaldo từ một ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ số một thế giới. Man City "thưởng nóng" Sterling bằng bản hợp đồng mới. Nửa xanh thành Manchester muốn Sterling cam kết tương lai lâu dài đến tận năm 2022, với mức lương tăng tối thiểu 1,5 lần so với hiện nay. Liverpool và Arsenal đang săn đuổi tiền vệ người Đức - Demirbay. Demirbay hiện đang chơi rất nổi trong màu áo Hoffenheim. Giá của anh thời điểm hiện tại được dự đoán khoảng 30 triệu bảng. Cả Liverpool và Arsenal đều muốn chốt sớm bản hợp đồng này, trước khi World Cup 2018 diễn ra. MU tiếp tục kiên trì bám đuổi Vidal. Quỷ đỏ hi vọng giải quyết dứt điểm thương vụ Pogba trong mùa hè 2018 và sau đó mua về Vidal. Nếu cập bến MU, Vidal sẽ được chơi cùng người bạn thân đồng hương - Sanchez. Để có được chữ ký của tiền vệ này, MU được dự đoán phải bỏ ra khoảng 45 triệu bảng.

