Chuyển nhượng 30/1: MU nổ bom tấn, Barca chốt giá mua Willian

Man Utd nổ bom tấn. Sau thời gian dài theo đuổi, Man Utd đã chiêu mộ thành công Bruno Fernandes từ Sporting với mức phí 55 triệu Euro. Số tiền này có thể tăng lên 80 triệu Euro tùy vào màn trình diễn của cầu thủ người Bồ Đào Nha ở màu áo mới.

MU chính thức có chữ ký của Bruno Fernandes (Ảnh: Getty).

Dortmund tiến gần Emre Can. Tờ Daily Mail đưa tin, Dortmund tiến thêm một bước tới việc giành chữ ký của Emre Can khi đồng ý chi 22 triệu bảng cho Juventus. Trước đó, Emre Can đồng ý giảm lương để gia nhập đội bóng nước Đức.



Lazio chạy đua giành Olivier Giroud. Theo thông tin từ nhà báo nổi tiếng Gianluca Di Marzio, Lazio đang chạy đua giành chữ ký của Olivier Giroud. Hiện tại, tiền đạo người Pháp hiện đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham.

Barca chốt giá mua Willian. Theo thông tin từ Sky Sports News, ban lãnh đạo Barca sẵn sàng chi 20 triệu bảng để có được chữ ký của Willian bên phía Chelsea. Hiện tại, hợp đồng của cầu thủ này với The Blues chỉ còn thời hạn tới hết mùa giải năm nay.

Barca sẵn sàng chi 20 triệu bảng mua Willian (Ảnh: Getty).

Tottenham theo đuổi Gareth Bale . Ban lãnh đạo Tottenham đang liên hệ với Real Madrid để bàn về thương vụ Gareth Bale. Hiện tại, Gareth Bale không được HLV Zidane trọng dụng, trong khi Spurs cần một tiền đạo chất lượng để thay thế Harry Kane, người dính chấn thương nặng.



Krzysztof Piatek chuẩn bị gia nhập Hertha Berlin. Theo Daily Mail, tiền đạo Krzysztof Piatek của AC Milan chuẩn bị gia nhập Hertha Berlin với mức phí chuyển nhượng 23,5 triệu bảng. Trước đó, tiền đạo người Ba Lan được Tottenham theo đuổi, nhưng đại diện nước Anh không thuyết phục được AC Milan./.