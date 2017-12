Chuyển nhượng 31/12: MU nhảy vào cuộc đua săn chữ ký Coutinho

Dù đang thi đấu rất hay trong màu áo Liverpool nhưng Coutinho đã ngỏ ý ra đi để tìm kiếm một CLB tham vọng hơn, với hi vọng có thể được nâng cao chức vô địch Champions League. Barca đang là đội bóng tiến gần tới chữ ký của Coutinho nhất. Đội chủ sân Nou Camp đang cần mua thêm ngôi sao để lấp chỗ trống của Neymar và sẵn sàng bỏ ra khoảng 80 triệu bảng cho bản hợp đồng này. Mới đây, MU là CLB mới nhất nhảy vào cuộc đua chữ ký Coutinho. Theo tờ Don Balon, Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn tương tự Barca, nếu Coutinho chịu gia nhập. Trong cuộc đua chữ ký của tiền vệ người Brazil không thể không kể đến PSG. Mới đây, ông chủ của PSG là Nasser đã đích thân có mặt tại Anh để xem xét trường hợp của Coutinho và một số mục tiêu chuyển nhượng của PSG trong mùa đông. Otamendi sẽ được Man City "thưởng" cho bản hợp đồng mới. Phong độ ổn định của Otamendi giúp Man City có chuỗi trận thắng kỷ lục. Do đó, BLĐ Man City quyết định gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với mức lương tăng gấp rưỡi cho cầu thủ này. Trung vệ người Argentina cũng được xem là "trò cưng" của HLV Pep Guardiola. Bản hợp đồng mới sẽ giúp Man City giữ chân Otamendi và đảm bảo sự trung thành của cầu thủ này. Andre Gomes sắp rời Barca để sang Anh thi đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được xem là một tài năng lớn, nhưng đứng trong hàng ngũ "nhiều sao" như ở Barca thì anh cũng chỉ thường xuyên đá dự bị. Do vậy, Gomes quyết định ra đi tìm bến đỗ mới để được đá chính nhiều hơn. Tờ Don Balon tiết lộ bến đỗ tiếp theo của anh sẽ là Premier League, nơi Chelsea, MU và Tottenham đều đang nhăm nhe chữ ký của cầu thủ này.

