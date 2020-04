Chuyển nhượng 5/4: Arsenal sẵn sàng “giải cứu Lingard khỏi MU

Arsenal sẵn sàng "giải cứu Lingard khỏi MU



Theo báo chí Anh, Jesse Lingard có thể MU để gia nhập gia nhập Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Khả năng này được coi là không thể loại trừ vì MU không cần Lingard còn Arsenal lại cần người thay thế Ceballos, tiền vệ sẽ trở về Real Madrid sau khi mùa giải hiện nay kết thúc. Bên cạnh đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer không tin tưởng Lingard và sẵn sàng đẩy anh đi khỏi Old Trafford trong chiến dịch thanh lọc nhân sự của MU vào cuối mùa.



Lingard có thể chuyển đến Arsenal ở mùa giải tới. (Ảnh: Getty).

Man City "tiến gần" đến sao trẻ Brazil



Man City đang tiến rất gần đến sự phục vụ của sao trẻ người Brazil - Yan Couto. Hậu vệ 18 tuổi này đã thể hiện được tiềm năng của mình trong màu áo U17 Brazil ở U17 World Cup năm ngoái. Theo báo chí Anh, HLV Guardiola đang coi Yan Couto là phương án thay thế Kyle Walker và Joao Cancelo trong tương lai.



Neymar tiến thêm một bước trên con đường trở lại Barca



Báo chí Pháp và Tây Ban Nha khẳng định thương vụ Neymar trở lại Barca đang được xúc tiến một cách tích cực. Cả Barca lẫn Neymar đều mong muốn vụ chuyển nhượng này xảy ra. Vấn đề còn lại là việc PSG sẽ chấp nhận bán cầu thủ người Brazil với mức giá nào.



Man City cạnh tranh với Real Madrid để mua Harry Kane



Man City và Real Madrid được cho là đang cạnh tranh để có được sự phục vụ của tiền đạo Harry Kane từ Tottenham. Mức giá chuyển nhượng mà phía đội bóng thành London đưa ra là 150 triệu bảng.



Sancho chỉ đến MU nếu được đá Champions League



Thông tin từ The Sun cho biết, ngôi sao trẻ Jadon Sancho sẽ từ chối lời đề nghị của MU mùa Hè này nếu Quỷ đỏ không thể giành quyền dự Champions League mùa tới. Hiện tại, nhiều CLB lớn khắp châu Âu được cho là đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ thuộc biên chế Dortmund.



AS Roma muốn chiêu mộ cầu thủ vô địch World Cup



Mario Gotze, cầu thủ từng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Argentina giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014, đang nhận được sự quan tâm của AS Roma. Corriere dello Sport khẳng định đội bóng Italy muốn đưa tiền đạo của Dortmund về để làm tăng thêm sức mạnh cho hàng tấn công vốn đang ít người./.