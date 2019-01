Chuyển nhượng 7/1: Sanchez quyết tâm “đào tẩu” khỏi MU

Những tin chuyển nhượng đáng chú ý của ngày 7/1 gồm có: Ramsey đến Juventus trong tháng 1? Theo Calciomercato, Juventus muốn hoàn tất hợp đồng với Ramsey ngay trong tháng 1 thay vì phải chờ đợi hợp đồng của tiền vệ này với Arsenal hết hạn vào cuối mùa giải. Tuyển thủ xứ Wales được cho là đã đồng ý gia nhập Juventus sau khi kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Emirates. Ở đây, Ramsey nhận mức lương vào khoảng 10 triệu Bảng/năm. Callum Hudson-Odoi khoác áo số 10 ở Bayern Munich? Theo The Sun, Bayern Munich hi vọng có thể thuyết phục Callum Hudson-Odoi đến Allianz Arena thi đấu. Thậm chí, “Hùm xám” xứ Bavaria sẵn sàng để cầu thủ này kế thừa chiếc áo số 10 của lão tướng Arjen Robben. Bayern Munich đã 2 lần bị Chelsea từ chối đề nghị chuyển nhượng với cầu thủ này. Sanchez quyết tâm “đào tẩu” khỏi MU Theo El Gol Digital, dù HLV Mourinho bị sa thải và MU hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Solskjaer nhưng Sanchez vẫn giữ nguyên ý định rời đi. Thậm chí là ngay trong tháng 1. Valencia và Atletico Madrid là hai CLB mới nhất quan tâm đến cầu thủ này. Ngoài ra, PSG, Real cũng được cho là muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Chile. Real xác nhận ký hợp đồng với Brahim Diaz Real mới đây ra thông báo về việc hoàn tất ký hợp đồng với tài năng trẻ Brahim Diaz từ Man City. Hợp đồng của cầu thủ 19 tuổi với Real sẽ có thời hạn là 6 năm. Để nhận được cái gật đầu của Man City, Real phải chi số tiền vào khoảng 17 triệu Euro (chưa kể phí phát sinh). MU chi tiền giải phóng hợp đồng của Manolas Theo Gazzetta dello Sport, MU chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với trung vệ Kostas Manolas cuả AS Roma. Cũng theo nguồn tin từ Gazzetta dello Sport, cầu thủ 27 tuổi có điều khoản giải phóng hợp đồng vào khoảng 32 triệu Bảng.

