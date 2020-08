Chuyển nhượng 7/8: Aubameyang sắp chốt tương lai tại Arsenal

Aubameyang sắp chốt tương lai tại Arsenal: Theo thông tin từ Telegraph, Aubameyang đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal. Cầu thủ người Gabon sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates trong 3 năm tới với mức lương 250 nghìn bảng/tuần.



Sau chức vô địch FA Cup, Aubemeyang sẽ ở lại Arsenal. (Ảnh: Getty).

MU chuẩn bị bán "người thừa" cho Everton: Báo chí Anh đưa tin MU chuẩn bị bán cầu thủ người Bồ Đào Nha - Diogo Dalot cho Everton với mức giá chỉ vào khoảng 10 triệu bảng, bằng một nửa số tiền mà Quỷ đỏ đã bỏ ra để đưa anh về từ Porto.



Man City hét giá 30 triệu bảng cho sao trẻ: Trước sự dòm ngó của các đội bóng lớn, Man City đã quyết định giá bán trung vệ trẻ Eric Garcia. Thông tin từ BBC cho biết, The Citizens sẽ không bán Eric Garcia nếu không nhận được ít nhất 30 triệu bảng.



Stegen từ chối Chelsea để ở lại Barca: The Express khẳng định thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã từ chối lời đề nghị từ Chelsea để gia hạn hợp đồng với Barca. Được biết, tuyển thủ Đức sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou đến năm 2025.



Chelsea chuẩn bị tăng cường hàng thủ: ESPN cho biết, Chelsea đang nhắm đến hậu vệ cánh Sergio Reguilon, người thuộc biên chế Real Madrid. Mức phí của thương vụ này vào khoảng 22,5 triệu bảng.



Liverpool muốn chiêu mộ cầu thủ "vô danh" từ hạng Nhất Anh: Dù không có ý định mua những ngôi sao, Liverpool vẫn sẽ tăng cường lực lượng ở mùa Hè năm nay với những cầu thủ trẻ tiềm năng. Theo The Mirror, The Kop đã có những tiếp cận với trung vệ Ben White, cầu thủ thi đấu cho Leeds ở mùa giải hạng Nhất Anh vừa qua./.