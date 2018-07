Chuyển nhượng Barcelona: Mở đường cho Ousmane Dembele đến Liverpool?

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Ousmane Dembele được cho là muốn rời Barcelona chỉ sau một mùa giải thi đấu ở đây. Chuyển đến từ Borussia Dortmund (Đức) với giá 105 triệu Bảng, Dembele được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của tiền đạo Neymar, người đã chuyển đến PGS (Pháp).

Tuy nhiên, sau một mùa bóng gắn bó với Barcelona, Ousmane Dembele lại không thể để lại nhiều dấu ấn khi liên tục bị chấn thương hành hạ. Không được thi đấu nhiều nhưng Ousmane Dembele vẫn được triệu tập lên ĐT Pháp dự VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, ở giải đấu trên đất Nga cựu cầu thủ Borussia Dortmund cũng chỉ xuất hiện với vai trò là “kép phụ”.

Barcelona muốn "thanh lý" Dembele (Ảnh: Getty).

Liverpool là đội theo dõi sát sao Ousmane Dembele, không dưới 1 lần HLV Klopp công khai ý định chiêu mộ tuyển thủ Pháp. Sau thất bại ở chung kết Champions League 2017/2018 trước Real (Tây Ban Nha), Liverpool đang rất tích cực hoàn thiện đội hình, The Kop đã ký hợp đồng với thủ thành Alisson từ AS Roma (Italy), Xherdan Shaqiri từ Stoke City, Fabinho từ AS Monaco (Pháp) và Naby Keita từ Leipzig (Đức).

Điều này cho thấy BLĐ Quỷ đỏ không ngần ngại “bạo chi” để giúp Klopp hoàn thiện đội hình. Vì thế, con số 100 triệu Bảng theo báo chí Tây Ban Nha đồn đoán được Barcelona phát giá cho Ousmane Dembele chắc chắn không phải là rào cản đối với “Lữ đoàn đỏ”. Chỉ cần HLV Klopp gật đầu, “bom tấn” rất có thể sẽ phát nổ./.

