Chuyển nhượng MU: 5 thương vụ có thể hoàn thành trong tháng 1

Bản tin chuyển nhượng về CLB MU ngày 22/1 có những tin tức đáng chú ý sau: Đón Kalidou Koulibaly từ Napoli Theo The Mirror, Napoli dường như “bất lực” trong việc giữ chân hậu vệ Koulibaly trước sự quan tâm của rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu như MU, Real và Barca. Tuyển thủ Senegal được cho là sẽ rời đi trong tháng 1 và điểm đến lý tưởng nhất là nước Anh, nơi MU đang sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng. Chốt xong thương vụ Kostas Manolas Theo Marca, trung vệ Manolas dương như đang trên đường đến Old Trafford sau khi đã từ chối gia hạn hợp đồng với AS Roma. Hậu vệ người Hy Lạp có phí giải phóng hợp đồng chỉ 30,5 triệu Bảng. Matteo Darmian đến Juventus Theo The Guardian, Matteo Darmian sẽ hoàn tất những thủ tục cuối cùng đê gia nhập Juventus trong tuần này. Ban đầu cầu thủ 29 tuổi sẽ gia nhập Juventus dưới dạng cho mượn và sẽ được bán vĩnh viễn cho đội chủ sân Allianz vào mùa Hè với giá khoảng 7,1 triệu Bảng. Thanh lý Marcos Rojo Theo Telegraph, MU lên kế hoạch thanh lý hậu vệ Rojo để lấy tiền cải tổ hàng phòng ngự. Cầu thủ 28 tuổi hiện nhận đều đặn 80.000 Bảng/tuần ở MU nhưng không đóng góp được nhiều vì thường xuyên dính chấn thương. Marouane Fellaini đến Monaco Theo RMC Sport, HLV Thierry Henry rất muốn đưa tiền vệ Fellaini của MU đến Ligue 1 chơi bóng. Là trụ cột dưới thời cựu HLV Mourinho nhưng Fellaini lại không nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV tạm quyền Solskjaer.

