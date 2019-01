Chuyển nhượng MU: Những thương vụ có thể hoàn thành trong tháng 1

Danh sách những thương vụ chuyển nhượng của CLB MU dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1 gồm: 1. David Brooks (từ Bournemouth). Cầu thủ 21 tuổi người Xứ Wales có 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Một số chuyên gia nhận định, Brooks có cơ hội để trở thành một Ryan Giggs mới của bóng đá xứ Wales khi có lối chơi khá tương đồng. Brooks có thể tiêu tốn của MU khoảng 40 triệu Euro để mang anh về Old Trafford. 2. Kalidou Koulibaly (từ Napoli) Theo The Mirror, mặc dù Napoli khẳng định Koulibaly không phải để bán, nhưng đứng trước số tiền chuyển nhượng có thể lên tới 100 triệu Bảng, Napoli rất có thể sẽ không thể chối từ. Không chỉ MU, mà Real, Barca cũng sẵn sàng đưa cầu thủ này rời Napoli bất cứ lúc nào. Andreas Pereira (tới West Ham) HLV Pellegrini đánh giá cao khả năng của Pereira, ông muốn West Ham chi tiền đưa về ngôi sao của MU. Theo những thông được tờ Mirror đăng tải, đội bóng thành London chấp nhận chi 15 triệu Bảng cho thương vụ này. Hợp đồng giữa Pereira và MU chỉ còn thời hạn đến Hè 2019, nếu không bán tiền vệ người Brazil vào tháng 1 năm 2019, Quỷ đỏ sẽ mất trắng vào Hè năm tới. Marouane Fellaini (tới AC Milan / Fenerbahce) Theo truyền thông Anh, Marouane Fellaini nhiều khả năng sẽ là cái tên đầu tiên phải rời Old Trafford dưới triều đại của HLV tạm quyền Solskjaer. Theo nhà báo Jim White của talkSPORT, AC Milan đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 31 tuổi. Tuy nhiên, Fenerbahce cũng có thể là bễn đỗ tiềm năng của tuyển thủ Bỉ. Fosu-Mensah rục rịch trở lại MU SunSport cho biết MU muốn để Timothy Fosu-Mensah khoác áo Fulham tới hết mùa giải này. Tuy nhiên, đội bóng London lại muốn gửi trả ngay trong tháng 1.

