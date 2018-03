Chuyển nhượng ngày 22/3: MU và Man City “đối đầu” vì sao Bayern

Trong bản tin chuyển nhượng ngày 22/3 có những tin chính sau: MU và Man City “đối đầu” vì sao Bayern, Real Madrid trả giá “sốc” cho sao Liverpool… 1. Real nhắm Lewandowski thay cho Harry Kane Trong trường hợp Harry Kane bất ngờ phải gặp chấn thương, do vậy Real lập tức chuyển kế hoạch sang chân sút đang khoác áo của Bayern- Lewandowski. Đây là thông tin từ tờ AS cho hay. 2. Chelsea nhắm tới “đồng hương” của Messi Theo tờ AS tiết lộ, Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ chân sút người Argentina- Mauro Icardi. Được biết, The Blues sẵn sàng chi 63 triệu Euro cho cầu thủ thuộc biên chế của Inter, tuy nhiên đội chủ sân Giuseppe Meazza không chịu ngồi đàm phán nếu không nhận được cái giá là 100 triệu Euro. 3. MU và Man City “nổi loạn” vì sao Bayern Theo tờ The Sun đăng tải, MU và Man City đang cạnh tranh quyết liệt trong thương vụ của trung vệ Bayern- Jerome Boateng. Ngoài MU và Man City thì Real, Barca cũng đang rất quan tâm tới cầu thủ người Đức này. 4. Real đưa ra điều kiện “sốc” để đổi lấy ngôi sao của Liverpool Mới đây, tờ Diario Gol cho hay, Real đã ra điều kiện cực sốc cho chân sút đang khoác áo Liverpool- Mohamed Salah. Cụ thể, Kền kền trắng sẽ chi 150 triệu Euro cùng Lucas Vazquez để đổi lại cái gật đầu của Ban lãnh đạo Liverpool. 5. Chủ tịch Real bác bỏ tin đồn Ronaldo cập bến Trung Quốc Chủ tịch Real Madrid- ông Florentino Perez, đã phủ nhận tin đồn rằng, Cristiano Ronaldo sẽ chuyển sang chơi bóng Super League, Trung Quốc.

