Chuyển nhượng ngày 26/12: HLV Mourinho chi tiền “tấn” chiêu mộ sao trẻ

Ở bản tin chuyển nhượng ngày 26/12 có những tin chính sau: Arsenal "chia tay" Sanchez, MU hứng thú với sao trẻ Bordeaux... HLV Mourinho chi tiền “tấn” chiêu mộ sao trẻ Mới đây, tờ Goal tiết lộ, MU đã quyết định chi tới 40 triệu Bảng để đổi lấy ngôi sao trẻ Malcom. Tuy nhiên, đội chủ quản của cầu thủ 20 tuổi này- Bordeaux lại đang yêu cầu với giá là 55 triệu Bảng. Liverpool muốn có sao PSG Tờ Le Sport 10 cho hay, HLV Jurgen Klopp muốn giải cứu thủ thành của PSG- Kevin Trapp. Trước đó, thủ thành người Đức cũng đã “bật đèn xanh” tới Liverpool khi anh muốn gia nhập Premier League. Fellaini quyết định chia tay MU Tờ Express Sport tiết lộ, Marouane Fellaini đã quyết định chia tay với MU khi anh từ chối ký hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford. Nhiều khả năng, tiền vệ người Bỉ sẽ ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Arsenal hết kiên nhẫn với Sanchez Tờ The Times cho biết, Arsenal đã hết kiên nhẫn với Alexis Sanchez khi quyết định chào bán chân sút người Chile này. Hiện tại, ngoài Man City thì PSG cũng đang rất quan tâm tới cầu thủ này. Liverpool chuẩn bị có “siêu” trung vệ Tờ Sunday World đăng tải, trung vệ của Southampton- Virgil van Dijk đã đồng ý gia nhập Liverpool. The Kop đã vượt qua Man City và Chelsea để có được chữ ký của trung vệ này. MU ra giá chào bán Mkhitaryan Tờ Daily Mail cho hay, MU ra giá chào bán cầu thủ người Armenia. Được biết, đội chủ sân sẽ đồng ý cho Mkhitaryan ra đi nếu nhận đủ 35 triệu Bảng. HLV Tottenham lọt vào “mắt xanh” của PSG Tờ Mirror tiết lộ, PSG đang lên kế hoạch chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino, do HLV Unai Emery nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Mohamed Salah bất ngờ muốn tới Real Tờ Don Balan khẳng đinh, Mohamed Salah muốn đầu quân cho Real. Hiện tại, chân sút người Ai Cập đang thăng hoa trong màu áo của Liverpool khi anh ghi tới 15 bàn thắng sau 19 lượt trận tại Premier League.

