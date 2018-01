Chuyển nhượng ngày 4/1: MU sợ Mourinho “chuồn” khỏi Old Trafford

Bản tin chuyển nhượng ngày 4/1 có những nội dung chính sau đây. 1. Arsenal hỏi mua Aubameyang Để chuẩn bị cho phương án Sanchez chia tay Emirates, Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Aubameyang của Dortmund ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. 2. Mourinho muốn MU mua Danny Rose The Sun đưa tin, HLV Jose Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo MU chi 50 triệu Bảng, để có được chữ ký của Danny Rose trong phiên chợ Đông này. 3. Sanchez đồng ý gia nhập Man City Thông tin từ Marca, Sanchez của Arsenal đã từ chối mọi lời đề nghị của các đội bóng lớn, để đồng ý gia nhập Man City. 4. Mata được Inter quan tâm Juan Mata sẽ hết hạn hợp đồng với MU ở cuối mùa giải năm nay. Theo Mirror, ban lãnh đạo Inter Milan rất muốn có được chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha ở mùa Hè 2018. 5. PSG theo đuổi Conte Báo chí Pháp đưa tin, PSG đang liên hệ với HLV Conte của Chelsea, để thuyết phục chiến lược gia người Italia dẫn dắt đội bóng này từ mùa giải tới. 6. West Ham theo đuổi Walcott Theo Daily Express, West Ham đang bày tỏ nguyện vọng có được chữ ký của Walcott. Hiện tại, hợp đồng của Walcott với Arsenal còn thời hạn tới năm 2019. 7. MU sợ Mourinho “chuồn” khỏi Old Trafford MU đang hụt hơi so với Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Sau 22 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đã kém Man City tới 15 điểm. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU sợ Mourinho không còn mặn mà với “Quỷ đỏ” và sẽ chia tay ở cuối mùa giải năm nay. 8. Real trọng thưởng cho Ronaldo Theo Corriere Dello Sport, Real nhiều khả năng sẽ tăng lương lên 600.000 Bảng/tuần, để giữ chân Ronaldo. Hiện tại, hợp đồng của Ronaldo với đội chủ sân Bernabeu sẽ hết bạn vào mùa Hè 2021./.

