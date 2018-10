Cổ động viên quá khích lao vào sân đòi ôm bằng được Ronaldo

MU đã để thua Juventus trong ngày Ronaldo trở lại Old Trafford, nhưng với CĐV này chuyện đó không còn quá quan trọng. Với anh được chạm vào thần tượng một thời ở Old Trafford mới là điều quan trọng nhất. Sau đó các nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt để đưa anh rời sân. Đáp lại, Ronaldo dành cho anh chàng "quá khích", đáng yêu này một cái nắm tay tình cảm. Có thể thấy siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn rất được lòng CĐV MU. CR7 thậm chí thoải mái chụp ảnh "tự sướng" với CĐV may mắn này, trước khi anh bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi sân. Trước khi trận đấu bắt đầu, số 7 của Juventus nhận được rất nhiều tràng pháo tay chào đón ở Old Trafford. Không hiếm những thông điệp yêu thương dành cho Ronaldo trên các khán đài sân Old Trafford. Đây là trận đấu Ronaldo không ghi bàn nhưng chơi đầy nỗ lực. Anh góp công giúp Juventus đánh bại đội bóng cũ khi có đường chuyền từ biên vào vòng cấm địa, tạo điều kiện cho Dybala ghi bàn. Cùng Juventus, Ronaldo vẫn tỏa sáng đều đặn và chưa cho thấy dấu hiệu chững lại dù đã luống tuổi.

