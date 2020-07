Cuộc đua trụ hạng Premier League 2019/2020: Ngày phán quyết!

Norwich đã xuống hạng với vị trí chót bảng, tử thần sẽ gọi thêm 2 cái tên trong số Bournemouth, Watford và Aston Villa. Chỉ còn 1 suất cuối cùng trụ lại với Premier League đang chờ chủ nhân trong ngày hạ màn mùa giải.

Chỉ có Norwich là đã chính thức xuống hạng. (Ảnh: Getty)

Bournemouth là đội bất lợi nhất khi không còn quyền tự quyết. Thầy trò HLV Eddie Howe đang đứng áp chót trên BXH Premier League với 31 điểm, kém 3 điểm so với Watford và Aston Villa.

May cho The Cherries là hiệu số bàn thắng bại của họ (-27) không thua kém mấy so với hai đối thủ xếp trên (-26 và -27), nếu không cơ hội trụ hạng của đội chủ sân Vitality chỉ còn trên lý thuyết.

Muốn ở lại với Premier League, Bournemouth sẽ phải thắng trên sân Everton và trông chờ Aston Villa, Watford đồng loạt bại khi tới làm khách của West Ham, Arsenal.

Aston Villa là đội có lợi thế nhất trước ngày phán quyết. Thầy trò HLV Dean Smith đang tạm thời trú ngụ ở vị trí an toàn cuối cùng trên BXH Premier League, nhờ hơn Watford chỉ số phụ.

Tử thần sẽ gọi tên ai? (Ảnh: Daily Mail)

Quan trọng hơn, Jack Grealish và các đồng đội đang có phong độ tốt. Thành tích 2 thắng, 1 hòa trong 3 vòng gần đây giúp Aston Villa thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đối thủ của họ đêm nay là West Ham đã hết mục tiêu sau khi chắc suất trụ hạng.

Ở vòng đấu áp chót, Aston Villa đã vượt mặt Watford nhờ chiến thắng 1-0 trước Arsenal. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến Watford “lành ít dữ nhiều” khi chạm trán một Pháo thủ đang tổn thương danh dự.

Dù đã thay tướng nhưng Watford vẫn chưa thể đổi vận. Thậm chí quyết định “trảm” HLV Nigel Pearson và đưa trợ lý Hayden Mullins lên làm HLV tạm quyền còn khiến The Hornets vướng vào những bất ổn nơi hậu trường.

Hayden Mullins đã phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy tin tưởng ban lãnh đạo và giữ vững hy vọng trụ hạng, sau khi Watford thất bại 0-4 trước Man City ở vòng áp chót và sẽ phải tới làm khách của Arsenal vào đêm nay./.