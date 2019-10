Cựu học sinh PTTH khóa 96-99 tại Hà Nội tổ chức giải bóng đá từ thiện

Các cựu học sinh PTTH niên khoá 96-99 tổ chức giải bóng đá thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: BTC).

Giải bóng đá thiện nguyện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm dịp tròn 20 năm ngày ra trường, đồng thời với mong muốn giúp đỡ con em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các bạn cùng niên khóa, các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện K .



Kinh phí tổ chức đều được các thành viên trong BTC giải, các đội bóng và một số nhà hảo tâm đóng góp. Giải đấu còn nhằm mục đích xây dựng một quỹ từ thiện.



50% quỹ này được dành cho các trường hợp trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt đang chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện K Hà Nội. 50% còn lại được dùng để giúp đỡ con em của các thành viên trong niên khoá 96-99 đang gặp khó khăn.



Theo BTC, đến hết ngày 31/12/2019, nếu không có trường hợp nào của con em các thành viên trong niên khoá cần ủng hộ thì số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao tặng cho các em nhỏ tại hai bệnh viện nêu trên.

103 đội dự giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần XIX VOV.VN - Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX có sự góp mặt của 103 đội tới từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Giải đấu có tên "Ra sân cùng CEO, giúp trẻ em nghèo" do FC CEO 9699 gồm những cựu học sinh PTTH tại Hà Nội niên khoá 96-99 tổ chức.



Các đội bóng tham dự giải được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm Liên quân Cầu Giấy Từ Liên, CEO 82, Việt Ba và CEO 9699. Bảng B có các đội Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Nguyễn Gia Thiều và CEO 18+. Các trận đấu của giải sẽ diễn ra từ ngày 19/10 đến 9/11./.