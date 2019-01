Danh sách chính thức 16 đội bóng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

1. UAE: 5 điểm (Nhất bảng A). 2. Thái Lan: 4 điểm (Nhì bảng A). 3. Bahrain: 4 điểm (Thứ 3 bảng A). 4. Jordan: 7 điểm (Nhất bảng B). 5. Australia: 6 điểm (Nhì bảng B). 6. Hàn Quốc: 9 điểm (Nhất bảng C). 7. Trung Quốc: 6 điểm (Nhì bảng C). 8. Kyrgyzstan: 3 điểm (Thứ ba bảng C). 9. Iran: 7 điểm (Nhất bảng D). 10. Iraq: 7 điểm (Nhì bảng D). 11. Việt Nam: 3 điểm (Thứ 3 bảng D). 12. Qatar: 6 điểm (Nhất bảng E). 13. Saudi Arabia: 6 điểm (Nhì bảng E). 14. Uzbekistan: 6 điểm (Nhất bảng F). 15. Nhật Bản: 6 điểm (Nhì bảng F). 16. Oman: 3 điểm (Thứ 3 bảng F).

