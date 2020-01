“Đè bẹp” đội hạng Ba, MU thẳng tiến vòng 5 FA Cup

Chỉ phải gặp đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba là Tranmere, MU không khó khăn để sớm áp đảo thế trận dù điều kiện mặt sân thi đấu là rất xấu với nhiều vũng bùn.



MU dễ dàng "đánh tennis" với Tranmere. (Ảnh: Getty).

Ngay từ phút thứ 10, Quỷ đỏ đã có bàn mở tỷ số do công của Maguire. Trung vệ này tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm. Chỉ 3 phút sau, tới lượt Diogo Dalot ghi tên lên bảng tỷ số với cú sút chéo góc đánh bại thủ môn đội chủ nhà.



Tới phút 16, tỷ số đã là 3-0 cho đoàn quân của Solskjaer. Nhận đường chuyền của đồng đội, Jesse Lingard cứa lòng đưa bóng đi về phía góc xa.



Những phút sau đó, MU có liên tiếp rất nhiều cơ hội nguy hiểm để gia tăng cách biệt và cuối cùng đoàn quân của Solskjaer cũng có thêm những bàn thắng nới rộng cách biệt do công của Phil Jones (phút 41) và Anthony Martial (phút 45).



Bước sang hiệp 2, MU có những sự thay đổi về nhân sự và giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có thêm bàn thắng từ chấm 11m do công của Greenwood. Giành chiến thắng với tỷ số đậm 6-0, MU phấn khởi vào vòng 5 FA Cup./.



Đội hình thi đấu:



Tranmere: Scott Davies; Jack Caprice, Peter Clarke, Emmanuel Monthe, Liam Ridehalgh; Neil Danns, David Perkins (Gilmour 65'); Kieron Morris, Connor Jennings, Corey Taylor (Hepburn-Murphy 74'); Morgan Ferrier (Mullin 74').



MU: Sergio Romero; Victor Lindelof, Harry Maguire (Brandon Williams 64'), Phil Jones; Diogo Dalot, Andreas Pereira, Nemanja Matic (Fred 46'), Luke Shaw; Jesse Lingard; Mason Greenwood, Anthony Martial (Tahith Chong 46').