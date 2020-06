Đình Tùng tỏa sáng, Thanh Hóa thắng trận thứ ba liên tiếp

Thanh Hóa đón tiếp Than Quảng Ninh trong trận đấu ở vòng 7 V-League 2020 với mục tiêu có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Đội chủ nhà nhanh chóng dồn lên sau tiếng còi khai cuộc và ngay ở phút đầu tiên, họ đã có cơ hội mở tỷ số.



Đình Tùng ghi bàn giúp Thanh Hóa thắng thuyết phục Than Quảng Ninh.

Cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu của Than Quảng Ninh phạm lối với Đình Tùng trong vòng cấm nhưng Hoàng Vũ Samson đã không thể thắng được thủ môn Tuấn Linh trên chấm 11m.



Không thể ghi bàn ngay phút đầu tiên, Thanh Hóa vẫn miệt mài tấn công ở những phút sau đó nhưng sự vô duyên của những Đình Tùng, Văn Thắng, Samson cùng sự xuất sắc của Tuấn Linh khiến đội bóng xứ Thanh không thể có bàn dẫn trước trong 45 phút đầu tiên.



Sang hiệp 2, Than Quảng Ninh phải có những sự thay đổi người bất đắc dĩ ở hàng thủ và điều đó khiến khả năng phòng ngự của đội khách yếu đi trông thấy. Tận dụng điều đó, Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số ở phút 54. Tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của Trần Trung Hiếu, Đình Tùng vung chân dứt điểm rất nhanh, đưa đội chủ nhà vượt lên.



Chỉ 7 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng xứ Thanh. Văn Thắng tung ra cú sút rất căng trong vòng cấm đưa bóng đến vị trí của Samson và cầu thủ nhập tịch này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh.



Có 2 bàn dẫn trước, Thanh Hóa chủ động phòng ngự trong những phút tiếp theo. Điều đó khiến Than Quảng Ninh dù nỗ lực nhưng cũng không thể thay đổi được tình hình bởi sự thiếu sắc sảo của hàng công. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Thanh Hóa.



Với kết quả này, Thanh Hóa đã có trận thắng thứ ba liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Thành Công và có được 10 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH, trong khi đó Than Quảng Ninh đã tụt xuống vị trí thứ 8./.