Đội hình AS Roma nếu không bị “hút máu” trên thị trường chuyển nhượng

Thủ môn: Allison Becker (Chuyển từ AS Roma sang Liverpool với giá 65 triệu Bảng năm 2018) Trung vệ: Medhi Benatia (Chuyển từ AS Roma sang Bayern Munich với giá 26 triệu Bảng năm 2014) Trung vệ: Marquinhos (Chuyển từ AS Roma sang PSG với giá 31 triệu Bảng năm 2014) Hậu vệ phải: Antonio Rudiger (Chuyển từ AS Roma sang Chelsea với giá 29 triệu Bảng năm 2017) Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov (Vẫn đang khoác áo AS Roma) Tiền vệ trung tâm: Radja Nainggolan (Chuyển từ AS Roma sang Inter Milan với giá 38 triệu Bảng năm 2018) Tiền vệ trung tâm: Miralem Pjanic (Chuyển từ AS Roma sang Juventus với giá 32 triệu Bảng năm 2016) Tiền vệ công: Erik Lamela (Chuyển từ AS Roma sang Tottenham với giá 30 triệu Bảng năm 2013) Hộ công: Gervinho (Chuyển từ AS Roma sang Hebei China Fortune với giá 18 triệu Bảng năm 2016) Hộ công: Mohamed Salah (Chuyển từ AS Roma sang Liverpool với giá 45 triệu Bảng năm 2017) Tiền đạo: Edin Dzeko (Vẫn đang khoác áo AS Roma) Đội hình cực mạnh của AS Roma nếu không bị "hút máu" trên thị trường chuyển nhượng

