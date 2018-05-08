Đội hình có thể giúp Arsenal khuất phục Leicester City

Đội hình dự kiến mạnh nhất của Arsenal với Leicester City trong trận đấu bù vòng 31 Premier League 2017/2018.
Thủ môn: Petr Cech
Hậu vệ phải: Hector Bellerin
Trung vệ: Shkodran Mustafi
Trung vệ: Konstantinos Mavropanos
Hậu vệ trái: Nacho Monreal
Tiền vệ: Jack Wilshere
Tiền vệ: Granit Xhaka
Tiền vệ: Alex Iwobi
Tiền vệ: Henrikh Mkhitaryan
Tiền đạo: Pierre-Emerick Aubameyang
Tiền đạo: Alexandre Lacazette
|Đội hình dự kiến mạnh nhất của Arsenal với Leicester City trong trận đấu bù vòng 31 Premier League 2017/2018.
|Hậu vệ phải: Hector Bellerin
|Trung vệ: Shkodran Mustafi
|Trung vệ: Konstantinos Mavropanos
|Hậu vệ trái: Nacho Monreal
|Tiền vệ: Henrikh Mkhitaryan
|Tiền đạo: Pierre-Emerick Aubameyang
|Tiền đạo: Alexandre Lacazette