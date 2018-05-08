Đội hình có thể giúp Arsenal khuất phục Leicester City

Cập nhật lúc: 08:57 08/05/2018 (GMT+7)

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của Arsenal ở trận đấu bù vòng 31 Premier League 2017/2018.

PV/VOV.VN
Ảnh Getty Images
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