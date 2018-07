Thủ môn: Alisson (Từ AS Roma sang Liverpool với giá 65 triệu Bảng) Hậu vệ phải: Kyle Walker (Từ Tottenham sang Man City với giá 53 triệu Bảng) Trung vệ: Virgil Van Dijk (Từ Southampton sang Liverpool với giá 75 triệu Bảng) Trung vệ: Aymeric Laporte (Từ Athletic Bilbao sang Man City với giá 57 triệu Bảng) Hậu vệ trái: Benjamin Mendy (Từ AS Monaco sang Man City với giá 52 triệu Bảng) Tiền vệ: Paul Pogba (Từ Juventus sang MU với giá 89 triệu Bảng) Tiền vệ: Coutinho (Từ Liverpool sang Barca với giá 145 triệu Bảng) Tiền vệ: James Rodriguez (Từ AS Monaco sang Real Madrid với giá 71 triệu Bảng) Tiền đạo phải: Ousmane Dembélé (Từ Dortmund sang Barca với giá 97 triệu Bảng) Tiền đạo trái: Neymar (Từ Barca sang PSG với giá 198 triệu Bảng) Tiền đạo: Kylian Mbappé (Từ AS Monaco sang PSG với giá 166 triệu Bảng) Đội hình đắt giá nhất thế giới theo sơ đồ 4-3-3 của Squawka

